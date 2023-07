José Félix Lafaurie fue invitado por Noticias RCN para dar una entrevista en la que habló sobre el costo político (y hasta familiar) que ha tenido que pagar, por su papel como negociador con el Eln.

El líder gremial comentó que por culpa de su participación en el proceso de paz ha tenido que dormir “con edredones separados” con su esposa, la senadora opositora María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie contó por qué esta de acuerdo con Gustavo Petro

En ese mismo diálogo con el director del noticiero anteriormente mencionado, José Manuel Acevedo, Lafaurie fue enfático al asumir que tomó ese rol, porque simplemente es un líder gremial “y no un político”.

Por ese motivo, comentó que no se retira del proceso de paz “hasta que el Gobierno sienta” que no puede “seguir con esa tarea”, y comentó que eso solo se debería a que no interpreta “bien las cosas que quieren”.

A la vez, dijo: “Con Petro me he visto poco”, y que les ha ido bien en su trato y hasta asumió que ha dicho “cosas que van más en sintonía con lo que ha dicho el presidente”, que con los puntos de acuerdo que debe negociar con la guerrilla.

Acevedo le expresó que los militantes de derecha que pudieran estarlo viendo pensarían que “José Félix se volvió mamerto”, a lo que el dirigente de Fedegán respondió que “Petro ha dicho cosas que la gente debería rescatar”, entre ellas, que le haya dicho a las Fuerzas Militares “que deben cumplir con el mandato de la constitución” y del pueblo colombiano.

Además, resaltó las dos propuesta que el presidente Gustavo Petro le hizo al Eln, que era el de seguir “el camino de Camilo Torres o el de Pablo Escobar”, como finalidad del proceso de paz que están intentando labrar con ese grupo guerrillero.