El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se puso al frente de las tensiones entre los ganaderos y el gobierno de Petro, debido a la discusión de la venta de tierras que contempla el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo.

El cual recortó la etapa judicial en algunos procesos para adquirir predios y le dejó las facultades para hacerlo a la Agencia Nacional de Tierras.

(Vea también: Bruce Mac Master arremete contra Petro, pero no por reforma laboral: “Me frustra”)

¿Qué dice el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo?

El artículo, según el texto aprobado por el Congreso, establece los mecanismos para “facilitar y dinamizar los procesos de tierras por oferta voluntaria”.

Sin embargo, un apartado causó gran revuelo, el punto cinco, que explica cómo serán los procesos de identificación, priorización y compra de predios para la reforma rural.

“En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar“, dice el texto.

Ante esta situación, el líder de los conservadores, Efraín Cepeda, expresó su preocupación acerca de un “elemento de expropiación” presente en dicho artículo, el cual podría amenazar la propiedad privada en las zonas rurales de Colombia, un derecho que el partido ha defendido fervientemente.

Lafaurie manifestó en entrevista con El Espectador que ha sostenido varias reuniones con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica en donde manifestó que: no había participado en la redacción del numeral 61del Plan Nacional de Desarrollo, y que el Gobierno no estaba interesado en aplicarlo. En consecuencia, todos los miembros de la junta directiva de Fedegán mostraron satisfacción por ese mensaje de tranquilidad de la ministra.

#AcuerdoDeTierras La ministra fue clara: dijo que no había participado en la redacción de ese numeral y que el gobierno no estaba interesado en aplicarlo. Los miembros de la JD de @Fedegan mostraron satisfacción por ese mensaje.#ConstruyendoGanaderíahttps://t.co/zDWf4yHdpV — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) May 19, 2023

La expropiación siempre ha existido, pero hay un acuerdo de venta de tierras: Lafaurie

Sin embargo, manifestó que a pesar de la tranquilidad que siente el gremio, en Colombia siempre ha existido la posibilidad de expropiar con indemnización, no solo a partir de la Ley 160 de 1994, sino desde la Ley 200 de 1936. Lo que hizo el numeral fue eliminar la instancia judicial y volver esto un proceso sumario de carácter administrativo, que puede generar malestares.

“Si a usted le van a quitar una cosa sin intervención del poder judicial, obviamente protestaría. Imagínese una cantidad de elementos irritantes, malestares, en todo el territorio, a propósito de la aplicación de ese artículo 61. No sería conveniente cuando hay un acuerdo para comprar tierras” explicó Lafaurie.

La ministra ha expresado y ha recibido el respaldo del gremio al afirmar que hay una amplia oferta de tierras, tanto la que le ha llegado directamente a la ANT como la que Fedegán ha entregado, por consiguiente, hay luz verde para comprarlas.

Además, la ministra ha destacado algo de gran importancia: no se trata simplemente de entregar tierras sin más, sino de entregar tierras junto con proyectos productivos. Esto busca evitar repetir los errores que se cometieron durante más de 60 años de implementación de la reforma rural a partir de la Ley 135 de 1961, donde en muchos casos la tierra terminó siendo vendida o abandonada.

Si la política del Gobierno es convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, es fundamental revertir esta tendencia y entregar tierras a los campesinos junto con proyectos productivos.

(Lea también: Por expropiación exprés, exministra de Gustavo Petro confesó sentir temor)

Venta de tierras junto con proyectos productivos

En este sentido, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se comprometió públicamente con el Gobierno, y lo reiteró en una junta, a colaborar de forma gratuita con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la estructuración de proyectos productivos para los campesinos que el Gobierno entregue, tal como se hizo con el proyecto entregado por el presidente Petro en San Marcos, el cual incluía un proyecto productivo.

¿Cómo van la negociación con el ELN?

El líder del gremio ganadero en Colombia, Lafaurie, también hizo referencia a la delegación negociadora del ELN, señalando que, se están identificando los elementos que cada delegación aportó a la discusión, centrándose primero en las diferencias.

“Existen puntos en los que estamos de acuerdo: la participación debe ser inclusiva, permitiendo identificar los temas que a nivel territorial o nacional son transformadores para la sociedad colombiana. El objetivo es comprender la visión de ambas partes, tanto la delegación del ELN como la del Gobierno, para que cuando se lleve a cabo este proceso en los territorios o en relación con temas sectoriales, se establezcan mecanismos que faciliten la participación de manera adecuada”. Concluyó Lafaurie.