Este viernes, la senadora vallecaucana desempolvó algunas fotografías de cuando era joven, entre ellas una que le tomaron horas o días antes de casarse con Lafaurie.

Por medio de su cuenta de Instagram, la congresista les mostró a sus seguidores una imagen de lo que fue su despedida de soltera, en la que aparece acompañada por tres mujeres más.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes internautas la llenaron de buenos comentarios por su apariencia en esos tiempos, pues se casó hace más de 20 años.

“Qué bizcocho”, “senadora quedó hermosa en esa foto”, “bella siempre”, “hermosa”, “muy bonita”, “guapísima, regia”, “los peinados son lo máximo”, “los churquitos le lucen”, “lindo recuerdo”, “linda desde joven”, son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

A mediados de septiembre del año pasado, la senadora dio detalles de lo que la llevó a casarse con el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Según explicó en su momento, ambos cruzaron caminos muy jóvenes y la situación económica del ingeniero le llamó la atención.

“No me quería casar, me daba una pereza. Mi mamá me decía: ‘Cásese así sea para separarse. Usted no se puede quedar soltera’ […]. Cuando me iba a casar, [él] quería que yo le firmara capitulaciones. ¡Qué tal! Tan atrevido. Cuando me casé, parte del adorno era porque era rico. Chequera mata galán”, dijo en el programa ‘La Luciérnaga’.