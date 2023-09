Así como han salido a la luz detalles personales de César Escola por fuera de ‘Yo me llamo’, una historia tuvo como protagonista a Pipe Bueno entre los artistas de música popular en Colombia.

A diferencia de una pelea que utilizó como estrategia publicitaria con Alzate, el vallecaucano tuvo un desencuentro del que otro de sus colegas habló varios años después de que se presentó en un grupo organizado por Jhonny Rivera.

Video de que Pipe Bueno le hizo desplante a Jhonny Rivera

Joaquín Guiller, en entrevista con ‘Dímelo King’ replicada desde la cuenta de YouTube de ese espacio, relató la situación que sucedió en medio de un lanzamiento musical. Así lo contó desde el minuto 19:57.

El artista exaltó la unidad de los cantantes de música popular en Colombia y contó que Jhonny Rivera creó un grupo de WhatsApp con 12 representantes de ese género, en donde Guiller fue incluido a pesar de que apenas arrancaba en el medio.

Según contó Guiller, la intención por parte del intérprete de ‘Empecemos de cero’ era que los integrantes de ese espacio se apoyaran entre sí cada vez que tuvieran un lanzamiento musical. Eso llevó a la anécdota con Pipe Bueno.

¿Cómo Pipe Bueno le hizo desplante a Jhonny Rivera?

Guiller reconoció que el mencionado grupo de WhatsApp no existe y dejó en evidencia la situación que llevó a que se desintegrara, luego de que él iba a lanzar ‘Usted no me olvida’ (en 2021), pero no encontró apoyo de Bueno.

“Cuando lancé yo, me preguntó Luisito Muñoz: ‘¿Cómo te fue en el lanzamiento’. Y yo [respondí]: ‘Bien’. [Luego Muñoz consultó]: ‘Y te apoyaron todos’. Yo creo que el ‘man’ me la tiró prendida porque sabía que Pipe no me había apoyado y yo dije: ‘Sí, parce, todos menos Pipe Bueno, que a la final a ninguno lo ha apoyado’. No tenía por qué apoyarme a mí”, contó.

El intérprete del mencionado éxito musical explicó que los integrantes del grupo de WhatsApp que creó Jhonny Rivera publicaban en sus historias los mensajes sobre el lanzamiento del resto, algo que el vallecaucano no hacía normalmente, según ese relato.

Allí, Guiller dejó en evidencia el desplante que Pipe Bueno le hizo a Rivera con su iniciativa, pues afirmó que el intérprete de ‘Cupido falló’ no solo no respondió al señalamiento sino que se salió del espacio promovido por el veterano risaraldense.

El cantante indicó que, como forma de apoyo, Jessi Uribe y Yeison Jiménez también abandonaron ese grupo de WhatsApp, lo que llevó a la desintegración de la idea de Jhonny Rivera.

No obstante, Guiller reconoció que el tema no causó enemistades entre ellos ni entre el resto, al punto que Bueno ha estado aliado con otros colegas en colaboraciones musicales. Incluso, exaltó que la pareja de Luisa Fernanda W tuvo un gesto notable.

“No hubo rencor de Pipe porque Pipe fue quien tuvo la iniciativa para hacer el ‘remix’ y no hubo rencor de mi parte porque él me dejó el mensaje y al minuto le estaba respondiendo”, relató.

Cabe recordar que Pipe Bueno y Jhonny Rivera han estado trabajando juntos en los últimos años en la promoción de nuevos talentos de la música popular, aunque Guiller aceptó que su comentario abrió paso a la controversia que llevó a que se acabara con el grupo de WhatsApp.