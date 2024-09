El pasado martes 27 de agosto se confirmó la muerte de Juan Izquierdo a sus 27 años, luego de permanecer cinco días internado en el hospital Albert Einstein de Brasil por un problema cardiaco que sufrió durante un partido de Copa Libertadores que estaba jugando contra Sao Paulo.

Según lo informado en su momento por el centro médico que lo atendió, el jugador de Nacional de Uruguay permanecía sedado y con respiración asistida en la unidad de terapia intensiva, pero su situación empeoró y exámenes mostraron “una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal”.

En cuanto a la causa del deceso, el centro hospitalario señaló que Izquierdo falleció debido a una “muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia”.

¿De qué murió Juan Izquierdo, según su madre?

Una semana después del lamentable suceso, la mamá del fallecido futbolista, Sandra Viana, sorprendió con unas declaraciones en las que reveló que los médicos que atendieron a su hijo en Brasil le dieron otra explicación sobre su muerte.

En una entrevista con la emisora uruguaya Sport 890, la madre del deportista expresó que, según lo que le dijeron, todo se trató de un “virus”.

“Nosotros queríamos saber a raíz de qué había sido lo que le había pasado, porque él nunca había tenido problemas del corazón ni nada por el estilo. Ellos estudiaron el caso de Juan. Había un equipo de médicos que nos reunieron y nos dijeron que él se había agarrado un virus”, dijo inicialmente la mujer.

“El virus alojado en el corazón, más el alto impacto, de todo lo que es jugar un partido, la tensión, eso fue el desencadenante de la arritmia” Sandra Viana, madre de Juan Izquierdo, en 100% Deporte. pic.twitter.com/s6hpSHdMzD — Sport 890 (@Sport890) September 3, 2024

En su relato, narró cómo fue la sorpresa para su familia, ya que su hijo nunca presentó síntomas de resfriado.

“La señora de Juan les dijo: ‘¿Un virus?’. Si él no estaba resfriado, no tenía mocos, no le dolía la garganta, lo único que decía es que tenía los gángleos inflamados, al costado de la garganta, eso fue de lo único de lo que él se quejó esos días, pero nada, no tenía fiebre ni nada”, agregó Viana en el medio mencionado.

De acuerdo con las explicaciones de la madre de Juan Izquierdo, ese virus del que les hablaron fue el que finalmente terminó por causarle problemas en su corazón.

“Nos dijeron que había agarrado un virus, que había inflamado el corazón, que se le había alojado en el corazón el virus y se le inflamó, y con el alto impacto de todo lo que es jugar un partido, la tensión y todo eso, fue el desencadenante de la arritmia”, añadió la madre de Juan Izquierdo.

Por último, detalló: “Cuando llegó al hospital estaba clínicamente muerto. Ahí le hicieron reanimación, lo que pasa es que él no volvió enseguida, estuvieron de 19 a 20 minutos reanimándolo, entonces fue eso lo que le produjo la inflamación en el cerebro, porque estuvo mucho tiempo el cerebro sin recibir sangre. Es más, después de ese episodio nos dijeron que el corazón lo tenía bien”.

