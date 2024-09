Los ecos por el fallecimiento de la ‘influenciadora’ siguen vigentes, después de que los seguidores del grupo familiar que muestra cómo es la vida en el campo quedaran perplejos con la noticia del hallazgo de su cuerpo sin vida en su propia casa.

A partir del hecho, las redes se han llenado de mensajes en los que algunas personas culpan a su esposo e hijos de tener una supuesta responsabilidad en la muerte de Ariza, que ha sido desmentida por los afectados en repetidas ocasiones.

Por esa situación, el grupo de creadores de contenido conocido como ‘Los Patojos’ pidió ayuda emocional y psicológica de manera urgente. En una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, los miembros de la familia manifestaron su tristeza por los comentarios negativos que han recibido en redes sociales desde el fallecimiento de Ariza el pasado 26 de agosto de 2024.

En el diálogo, uno de los jóvenes expresó su frustración por los ataques en redes sociales, señalando que muchas personas los acusan de fingir su dolor. “Estamos viviendo una pesadilla, la gente no siente el dolor que uno siente”.

El esposo de Yenny Ariza, quien había mantenido silencio hasta el momento, también rompió su silencio en la misma entrevista. Visiblemente afectado, habló sobre el dolor que está atravesando su familia y criticó a quienes los han señalado injustamente.

“Estoy destrozado y desagarrado porque haber gente que esté pensando este tipo de cosas, me parece tremendo. O sea, yo digo, esta gente, de pronto, debe ser que no tienen familia. La verdad, no entiendo por qué lo hacen y por qué juegan con los sentimientos de nosotros”, comentó.