Hay tremendo debate en redes sociales a raíz de una publicación de la creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Ornella Sierra, quien compartió una foto de su abdomen y le dio los créditos al ejercicio.

La polémica se desencadenó el pasado lunes, cuando Sierra publicó en su cuenta oficial una foto del “antes y después” de su cuerpo en medio de su compromiso con el gimnasio.

Según ella, en 12 días el cambio fue sorprendente, pero los usuarios de X no parecen estar de acuerdo.

“La iba a guardar para close, pero la mejor motivación para iniciar septiembre, soy yo misma JAJAJAJA 🙊 ay no, no me vuelvo a quejar de madrugar para el gym 🥹”, escribió.