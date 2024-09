Todavía hay consternación por la extraña muerte de Yenny Ariza, como fue identificada la mamá de la familia de ‘influencers’ conocida como ‘Los Patojos’, quien fue encontrada en su casa sin vida, colgada de una viga y dejando un texto dentro de un cuaderno.

(Lea también: “Un problema grave”: destapan qué hay detrás de carta que escribió mamá de ‘Los Patojos’)

A quién señalan por la muerte de la mamá de ‘Los Patojos’

No obstante, pese a que han pasado varios días y hasta la señora ya se le dio cristiana sepultura, hay interrogantes que todavía quedan alrededor del caso y los familiares viven todo un drama por esta situación, que no se ha esclarecido.

Precisamente, en un video en redes sociales, los hijos Naren Alexánder y Andrés, hablaron de lo que han pasado durante estos días y aseguraron que tanto ellos como el padre han recibido amenazas y los han señalado por la muerte de su madre.

“No crean esos falsos rumores, esas falsas publicaciones que están haciendo a raíz de sus comentarios ha venido una ola de comentarios de gente malintencionada que quiere sacar provecho de eso., es algo muy delicado, grave”, señalaron.

Lee También

Qué dijo vidente sobre papá de ‘Los Patojos’

Además, aclararon la razón por la que el padre, que fue cuestionado por una vidente de ser el presunto responsable de la muerte, no se ha presentado todavía a la Fiscalía a declarar sobre lo que sucedió con la señora Yenny.

“Hemos tratado de ir a la Fiscalía, pero lamentablemente mi papá dice que no, que no puede porque no es capaz […] No ha salido nada, la Fiscalía no nos ha llamado. Después de estos días de dolor, de incertidumbre, de extrañar mucho a mi mamá, de aguantarnos críticas, amenazas y malas cosas, pero somos buenos hijos, queremos a mi mamá y queremos que todo se revele y queremos que se haga justicia”, indicaron.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.