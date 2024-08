Los restos de la mujer fueron entregados por las autoridades a sus seres queridos en la noche del martes 27 de agosto de 2024, cuando se organizó un gran recibimiento para ella en Jesús María, Santander, su municipio.

Sus hijos y esposo, con los que solía hacer videos de humor para diferentes redes sociales, convocaron a todos sus seguidores para rendirle un homenaje póstumo a la mujer, que fue encontrada sin vida en su propia casa el pasado martes 26 de agosto.

Fue así como hubo una extensa caravana de carros y de motocicletas escoltando el coche fúnebre, además de música a todo volumen con rancheras, corridos y hasta canciones de banda.

“A si despiden a nuestra madre nuestros seguidores y amigos y toda la comunidad de Jesús María. Así recibieron A nuestra madre”, apuntaron Los Patojos en sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del descenso de la mujer de 45 años de edad, ya que fue hallada sin marcas de violencia. Además, habría dejado una carta dedicada a sus familiares con un “fuerte mensaje”, motivo por el que la primera hipótesis indica que haría atentado contra sí misma.

Sin embargo, Andrés Ortiz, uno de sus hijos, se reafirmó en la idea de que a su mamá la asesinaron al argumentar que la carta le despierta dudas: “La escritura pareciera hecha a través de presión por una tercera persona”.

“A mi mamá la mataron, alguien estaba ahí. No queremos que la muerte quede impune, no fue voluntaria, ella no iba a hacer eso, voy a pelear hasta lo último”, agregó.

Así fue el homenaje para mamá de Los Patojos

En video, la caravana que escoltó los restos de la mujer:

