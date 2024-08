Todavía no es clara la forma en la que murió Jenny Ariza, ‘influencer’ y creadora de contenido quien es la mamá de ‘Los Patojos’, una familia reconocida en redes sociales que son oriundos del departamento de Santander. La señora fue hallada sin vida en su propia casa y en extrañas condiciones.

(Vea también: “Un nuevo comienzo”: último mensaje que publicó la mamá de ‘Los Patojos’ antes de morir)

Aunque las primeras versiones apuntan a que supuestamente ella se quitó la vida por un cuaderno con una nota que dejó en el cuarto donde la encontraron, esa información no parece ser muy creíble para los propios hijos, quienes aseguran que el texto se habría hecho bajo presión y en contra de la voluntad de la mamá, según informó El Tiempo.

Uno de sus hijos, Andrés Ortíz, se plantó en su idea de que a su mamá la asesinaron, pues la carta que ella dejó no lo hace creer en la veracidad del texto, porque “la escritura pareciera hecha a través de presión por una tercera persona”, de acuerdo con lo que dijo en el impreso.

“A mi mamá la mataron, alguien estaba ahí. No queremos que la muerte quede impune, no fue voluntaria, ella no iba a hacer eso, voy a pelear hasta lo último”, agregó Ortíz.

Lee También

Además, dejó en claro que en la vereda donde viven, en zona rural del municipio de Jesús María, no tienen conflicto con nadie y los vecinos les tienen mucho cariño en la zona. También, aseguró que el contenido que hacen en redes todavía no les deja muchas ganancias y su madre se fue sin el sueño de tener una casa propia, según lo que dijo en Blu Radio.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.