Rafael Ricardo Redondo Amaris, de 15 años, quien falleció tras una explosión de un cilindro en La Paz, Cesar, será sepultado la tarde de este miércoles 4 de agosto en el cementerio Central del municipio. Falleció el pasado lunes 2 de agosto en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar.

La explosión en la que se vio afectada la víctima con quemaduras en miembros inferiores ocurrió el pasado 13 de agosto en el barrio Las Flores. Sus parientes dijeron a EL PILÓN que lo recordarán como un niño alegre, querido, respetuoso, chistoso, juguetón y juicioso.

(Caso relacionado: Muere menor tras explosión en La Paz)

“Todo el mundo tenía que ver con él. Le pido a mi Dios me de fuerza a mí y a mi hija. Cada vez que me veía le decía a su abuela que me brindara café para que yo no me fuera y poder quedarse un rato más conmigo”, dijo Juan Amaris García, abuelo materno del menor.