La seguridad es uno de los principales focos de trabajo para inDrive, plataforma de movilidad que busca fortalecer sus servicios a través de tecnología, monitoreo permanente y herramientas de inteligencia artificial.

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Así lo explicó a Pulzo Yuri Misnik, director global de Tecnología de la compañía, quien habló sobre las medidas que implementan para proteger tanto a sus usuarios como a los sistemas y datos que hacen parte de su operación.

Misnik aseguró que la seguridad es un aspecto transversal dentro de la compañía y que no se limita únicamente a la protección de los pasajeros o conductores. Según explicó, también involucra la infraestructura tecnológica y la información que maneja la plataforma.

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“La seguridad es nuestra máxima prioridad. Tanto la seguridad de nuestra tecnología y de los sistemas que construimos, como la de los datos de nuestros clientes y los datos con los que trabajamos. La protección de nuestros clientes está dentro de la misma categoría”, aseguró.

El director global de Tecnología de inDrive señaló que la seguridad está presente desde las primeras etapas de desarrollo de cada producto. De acuerdo con sus declaraciones, la compañía somete sus desarrollos e integraciones a procesos específicos para reducir los riesgos y mantener protegidos los sistemas una vez entran en funcionamiento.

“Todo lo que construimos, cada producto, cada plataforma, cada integración con un socio, pasa por un proceso muy riguroso de desarrollo orientado a la seguridad. También contamos con monitoreo constante y centros de operaciones de seguridad que se aseguran de que todo lo que ponemos en funcionamiento esté protegido al 100 % y contamos con una sólida defensa ante cualquier amenaza”, epxlicó.

La inteligencia artificial tiene un papel clave en inDrive

Misnik también se refirió al uso de inteligencia artificial dentro de inDrive y explicó qué significa para la compañía tener una estrategia denominada ‘AI first’. Para el ejecutivo, adoptar estas herramientas no significa reemplazar el papel de las personas en los procesos de desarrollo y toma de decisiones.

Por el contrario, sostuvo que la inteligencia artificial funciona como una herramienta para que los equipos puedan trabajar con mayor rapidez y eficiencia, mientras que las decisiones continúan bajo responsabilidad humana.

“Ser ‘AI first’ significa que ante todo seguimos pensando que el ser humano está en el centro. Eso significa que la IA nos ayuda a ser más rápidos y más eficientes para desarrollar productos más rápidamente y a crear mejores productos, pero la responsabilidad y la toma de decisiones siguen estando en manos de las personas”, explicó.

De esta manera, la compañía busca utilizar la IA como un apoyo para el desarrollo tecnológico, sin dejar de lado el criterio de sus equipos a la hora de definir cómo evolucionan sus productos y servicios.

Otro de los aspectos sobre los que habló Misnik fue la filosofía que utiliza la compañía para crear nuevas soluciones tecnológicas. El ejecutivo explicó que inDrive no parte de productos diseñados previamente en otros lugares para luego adaptarlos a sus mercados.

“Nunca hemos adoptado el diseño de un producto desarrollado en otro lugar, nuestra filosofía es que siempre partimos del cliente y trabajamos hacia atrás desde allí. Es una especie de gran enfoque. Empezamos con lo que el cliente necesita en cualquier mercado, lo entendemos, lo analizamos, y a partir de ahí desarrollamos productos y tecnologías”, agregó.

La explicación de Misnik muestra que, para la compañía, el desarrollo tecnológico parte de identificar los problemas y necesidades que tienen sus usuarios para posteriormente diseñar herramientas que respondan a esas situaciones.

¿Qué pasará con los vehículos autónomos?

Durante la conversación, el director global de Tecnología de inDrive también habló sobre los desafíos que enfrenta la industria de la movilidad frente al avance de los vehículos autónomos.

Misnik identificó dos grandes dificultades que, según explicó, todavía deben resolverse. La primera está relacionada con la rentabilidad de estos vehículos y de las operaciones que realizan. La segunda tiene que ver con la manera en que serán administrados y operados.

“Lo que está ocurriendo ahora es que los desafíos, no solo para nosotros sino para toda la industria, son dos: uno es el aspecto económico; si observamos los vehículos autónomos actuales, los modelos económicos actuales todavía no funcionan del todo bien y a las empresas les cuesta lograr que sus vehículos autónomos sean rentables y que la operación de los viajes sean rentables”, comentó.

A esto se suma, de acuerdo con Misnik, un reto operativo relacionado con actividades como la gestión, el mantenimiento y la preparación de estos vehículos.

“El segundo gran problema es cómo gestionarlos, cómo operarlos, cómo cargarlos, cómo limpiarlos”, concluyó.

Para inDrive, la inteligencia artificial y los avances en movilidad pueden servir para mejorar sus productos, pero manteniendo al ser humano como parte central de las decisiones y de la evolución de su operación.

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