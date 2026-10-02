Por: El Espectador

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Hace unas semanas se conocieron los ganadores de la edición 2026 del concurso de fotografía Nikon Small World, dedicado cada año a premiar las mejores imágenes y vídeos del mundo microscópico. En esta ocasión, de acuerdo con El Espectador, el primer puesto en la categoría de vídeo fue para el Dr. Ning Xu, un investigador de la Universidad de Tsinghua, en Beijing, China, quien trabaja en el Departamento de Instrumentos de Precisión de esa institución. Su trabajo consistió en un vídeo titulado "Movimiento anormal de los cilios de las vías respiratorias en un niño con discinesia ciliar primaria (DCP), un trastorno genético que afecta la función respiratoria".

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Este vídeo fue destacado por el jurado del concurso por su capacidad para demostrar la importancia de la tecnología microscópica de alta resolución en el campo de la salud, especialmente para el diagnóstico de condiciones que requieren observación avanzada. Según el comunicado oficial del premio, la grabación, capturada con microscopía de superresolución difractiva, permite identificar detalles biológicos en movimiento que a menudo pasan desapercibidos en imágenes estáticas. Para los encargados de la selección, el trabajo de Ning Xu fue tan sobresaliente que superó otras propuestas notables, como las de un gusano microscópico y una larva de medusa en distintas situaciones dentro del entorno acuático.

No obstante, el anuncio del ganador no estuvo exento de polémica. La pieza presentada por Ning Xu fue objeto de cuestionamientos en redes sociales y entre seguidores habituales del certamen, quienes sospechaban que se había usado inteligencia artificial (IA) en su elaboración, algo prohibido por las reglas. Así lo reportó la BBC, señalando que la organización inició una revisión interna del vídeo. Sin embargo, en sus primeras declaraciones afirmaron que no encontraron evidencia de infracciones. Por su parte, Ning Xu insistió en que no empleó IA y que su trabajo cumple con todas las exigencias del concurso.

Xu explicó que la única intervención que realizó fue resaltar algunas estructuras microscópicas para hacer más visibles sus características, lo cual es válido bajo las normas del certamen. El jurado añadió que el equipo de Xu empleó un método que utiliza múltiples ondas de luz y dispositivos de micromirrores digitales para ajustar la iluminación y capturar imágenes de alta resolución sin dañar las muestras vivas, evitando técnicas invasivas como los marcadores fluorescentes.

Por el momento, Nikon Small World no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el resultado de la revisión que lleva a cabo. Mientras tanto, el vídeo de Ning Xu permanece como ganador en la página del concurso y se informó que el premio es de 3.000 dólares estadounidenses. La selección de la categoría de fotografía aún sigue en proceso.

¿Por qué fue criticado el vídeo ganador del Nikon Small World 2026?

El vídeo ganador presentado por el Dr. Ning Xu fue criticado porque algunos usuarios alegaron que pudo haber sido creado con inteligencia artificial, lo cual iría en contra de las reglas del concurso, según lo reportado por la BBC. Sin embargo, tanto la organización como el propio Ning Xu aseguraron no haber infringido las normas y confirmaron que las intervenciones al vídeo respetan las bases del certamen.

¿Qué es la discinesia ciliar primaria que aparece en el vídeo premiado?

La discinesia ciliar primaria, mencionada en el título del vídeo ganador, es un trastorno genético que afecta el movimiento de los cilios en las vías respiratorias, comprometiendo la función respiratoria normal. El vídeo muestra de forma microscópica cómo estos cilios presentan un movimiento anormal, lo que ayuda a comprender y diagnosticar mejor esta condición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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