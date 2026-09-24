China hará un particular regalo a Estados Unidos en medio de uno de los encuentros diplomáticos más importantes entre ambos países. El presidente chino, Xi Jinping, anunció que dos pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán en los próximos días al Zoo Atlanta, en Georgia, como parte de una nueva etapa de cooperación entre China y la institución estadounidense.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Tensión diplomática entre Colombia y China tras exclusiones en agradecimientos por ayuda internacional al terremoto)

El anuncio se produjo este jueves 24 de septiembre, durante la visita de Estado de Xi a Washington y sus conversaciones con el presidente Donald Trump. El mandatario chino presentó a los animales como “enviados de amistad” entre los pueblos chino y estadounidense, una expresión que refleja el particular papel que estos animales han tenido históricamente en las relaciones internacionales de China.

Los dos pandas, un macho llamado Ping Ping y una hembra llamada Fu Shuang, nacieron en la Base de Investigación de Cría de Panda Gigante de Chengdu, en China. Su llegada hace parte de un nuevo acuerdo de cooperación para la conservación y la investigación de la especie entre Zoo Atlanta y la China Wildlife Conservation Association. El convenio, anunciado en abril de 2026, contempla una colaboración de 10 años.

El regreso de los pandas tiene además un significado especial para Atlanta. El zoológico había albergado ejemplares chinos durante 25 años, desde 1999 hasta 2024, pero ese acuerdo terminó con el regreso a China de Lun Lun, Yang Yang y sus crías. Durante varios meses, Atlanta quedó sin pandas, hasta que se anunció el nuevo convenio para recibir a Ping Ping y Fu Shuang.

¿Qué significa el regalo de pandas a Estados Unidos?

Los pandas han sido utilizados por China durante décadas como una herramienta de acercamiento con otros países. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1972, cuando China envió dos pandas a Estados Unidos después de la histórica visita del entonces presidente Richard Nixon a territorio chino, en un momento en el que ambos países avanzaban hacia una nueva relación diplomática.

Con el paso del tiempo, el modelo cambió y China comenzó a establecer acuerdos de préstamo y cooperación para la conservación de los animales. Por eso, la llegada de Ping Ping y Fu Shuang no representa solamente el regreso de una de las especies más reconocidas del país asiático a Atlanta: también constituye un gesto simbólico en medio de una relación que ha estado marcada por diferencias comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

El momento elegido para anunciarlo tampoco pasa desapercibido. Xi llegó a Estados Unidos para abordar con Trump asuntos como comercio, inteligencia artificial y las relaciones económicas entre las dos potencias. En ese contexto, los pandas aparecen como un elemento de diplomacia pública y de acercamiento entre las sociedades de ambos países.

(Ver también: China sorprendió con decisión contundente por triunfo de De la Espriella en elecciones de Colombia)

Así, mientras las conversaciones entre Washington y Beijing se concentran en asuntos de alto nivel, dos pandas se convierten en un símbolo mucho más sencillo de esa relación: animales que ya tienen fecha aproximada para regresar a Atlanta y que, para China, representan un mensaje de amistad y cooperación con Estados Unidos.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.