Restrepo tuvo la dura labor de hablar antes del primer ministro de Israel. Aunque en Colombia todos estaban pendientes de las palabras del vicepresidente, la realidad es que muchas de las delegaciones estaban más atentas de lo que iba a pasar cuando él acabara de hablar.

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El vicepresidente terminó su discurso y varios asistentes aplaudieron. De inmediato, el clima se tornó confuso. A medida que Netanyahu se acercaba al micrófono, muchos abuchearon y otros se fueron del auditorio donde se lleva a cabo la asamblea de la ONU.

Este fue el tenso momento:

La asamblea registró la salida de varias delegaciones diplomáticas durante el discurso del primer ministro israelí, quien fue recibido con abucheos al subir al atril. Los representantes abandonaron la sede de Naciones Unidas en Nueva York mientras comenzaba la intervención del líder israelí.

Ante la salida de las delegaciones, Netanyahu reaccionó durante su discurso y calificó a quienes se retiraron como “cobardes morales”. Además, señaló que quienes no quisieran permanecer en el recinto podían marcharse, en una respuesta directa a las protestas registradas.

El episodio ocurrió en medio de las tensiones diplomáticas que rodean a Israel y la guerra en Gaza, uno de los principales asuntos de debate internacional.

La presencia de Netanyahu en la asamblea ha generado posiciones enfrentadas entre los países miembros de la ONU, especialmente por las acciones militares israelíes y la situación humanitaria en Gaza.

Las imágenes de las delegaciones abandonando el recinto y los abucheos marcaron el inicio de la intervención del primer ministro israelí. El mandatario continuó con su discurso pese a las protestas y defendió su posición ante la comunidad internacional.

El episodio refleja nuevamente la fuerte división existente en Naciones Unidas frente al conflicto entre Israel y Palestina.

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