Salir de casa y dejarla sola durante varias horas puede generar preocupación, especialmente cuando no hay alguien pendiente de lo que ocurre en el interior. Una puerta que queda abierta, una visita inesperada o cualquier movimiento en una zona de acceso son situaciones que muchas personas quisieran poder revisar sin tener que regresar a su vivienda.

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Para responder a esa necesidad existen las cámaras de seguridad Wi-Fi, dispositivos que permiten observar diferentes espacios desde un celular, una tableta o un computador. A diferencia de algunos sistemas tradicionales de vigilancia, estos equipos pueden conectarse a la red inalámbrica del hogar y transmitir imágenes en directo a través de una aplicación.

Su instalación también puede resultar más sencilla de lo que parece, aunque hay algunos requisitos que conviene conocer antes de comprar una. La conexión a internet, la alimentación eléctrica, la ubicación del dispositivo y el sistema de almacenamiento son aspectos que influyen en su funcionamiento.

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¿Cómo funcionan las cámaras de seguridad Wi-Fi?

Las cámaras de seguridad Wi-Fi son dispositivos que capturan imágenes y, dependiendo del modelo, también sonido de un espacio determinado. Después, utilizan la conexión inalámbrica del hogar para transmitir esa información a una aplicación o plataforma desde la que el propietario puede consultar lo que está ocurriendo.

Su funcionamiento comienza cuando la cámara se conecta al ‘router’ de internet de la vivienda. Una vez configurada, puede enviar imágenes en directo al celular del usuario, siempre que el equipo y la conexión permitan el acceso remoto.

Por ejemplo, una persona que está trabajando fuera de casa puede abrir la aplicación de su cámara y revisar si su mascota está en la sala o si alguien se encuentra en la entrada de la vivienda. Algunas referencias también permiten recibir notificaciones cuando detectan movimiento o sonido.

Dependiendo de sus características, estos dispositivos pueden incorporar visión nocturna para captar imágenes cuando hay poca iluminación, micrófono y parlante para escuchar y hablar desde el celular, o mecanismos que permiten mover el lente para observar diferentes zonas de una habitación.

Es importante tener presente que no todas las cámaras ofrecen las mismas funciones. Por eso, antes de comprar una, conviene revisar las especificaciones del fabricante y comprobar cuáles herramientas están incluidas.

¿Qué se necesita para instalar una cámara de seguridad Wi-Fi en casa?

Una de las ventajas de estos dispositivos es que muchos modelos están diseñados para que el usuario pueda configurarlos sin contratar necesariamente un servicio de instalación profesional.

Sin embargo, para ponerlos en funcionamiento se necesitan algunos elementos:

Una conexión a internet y un router Wi-Fi: la cámara debe conectarse a la red inalámbrica de la vivienda para transmitir imágenes y permitir el acceso remoto desde otros dispositivos. También es importante comprobar que la señal llegue correctamente al lugar donde se instalará. Un celular o una tableta: generalmente, el proceso de configuración se realiza mediante una aplicación del fabricante. Desde allí se vincula la cámara con la red Wi-Fi y se pueden consultar las imágenes, modificar ajustes y administrar las notificaciones. Una fuente de alimentación: aunque se conocen como cámaras inalámbricas, esto no significa que todas funcionen sin cables. Algunas necesitan permanecer conectadas a un tomacorriente, mientras que otras incorporan baterías recargables. Esta diferencia es importante al momento de elegir el lugar de instalación. Una ubicación adecuada: antes de instalar el dispositivo, hay que identificar qué espacio se quiere vigilar. Puede ser una sala, una entrada, un garaje, un patio o una zona común. También conviene revisar que no haya obstáculos que dificulten la captura de imágenes. Una alternativa para almacenar las grabaciones: algunos equipos permiten guardar videos en una tarjeta microSD, mientras que otros ofrecen almacenamiento en la nube. Esta última alternativa puede estar sujeta a planes de pago o suscripciones, según el fabricante y el modelo.

¿Cómo se instala y configura una cámara Wi-Fi?

El procedimiento puede cambiar dependiendo de la marca, pero normalmente sigue una serie de pasos similares.

Primero, se debe descargar la aplicación indicada por el fabricante y crear una cuenta si el servicio lo requiere. Después, hay que conectar la cámara a la corriente o comprobar que tenga suficiente batería.

A continuación, se inicia el proceso de vinculación desde la aplicación. Algunos modelos solicitan escanear un código QR ubicado en el dispositivo o en su empaque. Luego, el usuario debe seleccionar la red Wi-Fi de su vivienda e ingresar la contraseña para completar la conexión.

Una vez que la cámara queda vinculada, es posible acceder a la transmisión en directo y configurar las funciones disponibles. Entre ellas pueden estar las alertas por movimiento, la sensibilidad de detección, el audio y las opciones de almacenamiento.

Antes de fijar definitivamente el equipo en una pared o techo, es recomendable comprobar desde el celular que la imagen se vea correctamente y que la conexión sea estable.

¿Las cámaras de seguridad Wi-Fi necesitan internet todo el tiempo?

La conexión a internet es importante para las funciones que permiten consultar las imágenes desde fuera de casa, recibir notificaciones en el celular o acceder a determinados servicios de almacenamiento en la nube.

Sin embargo, el comportamiento cuando se pierde la conexión depende de cada modelo. Algunas cámaras pueden continuar grabando en una tarjeta microSD si cuentan con esa función, aunque el usuario podría perder temporalmente el acceso remoto mientras no haya conexión.

Por eso, no basta con comprobar que una cámara tenga Wi-Fi. También es necesario revisar qué puede hacer cuando el internet deja de funcionar y si permite guardar grabaciones de manera local.

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