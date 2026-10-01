Por: ENCAJAGAMER

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Tras decenas de horas probando todo lo que ofrece esta nueva temporada, la conclusión es clara: la franquicia ha apostado por la evolución y, sobre todo, por castigar a los que dependían de la máquina para recuperar el balón.

El arte de defender: estás solo contra el mundo

La verdadera revolución de este año no está en los menús, sino en la cancha. Si estabas acostumbrado a que la Inteligencia Artificial te salvara los muebles mientras tú solo cubrías líneas de pase, prepárate para sufrir. La IA ya no se involucra casi nada en las labores defensivas, convirtiendo a FC 27 en la entrega con la defensa más exigente y difícil de dominar en toda la historia de la saga.

Los delanteros rápidos y los pases al vacío son letales, por lo que el éxito ahora depende 100% de tu habilidad manual. Tendrás que medir cada entrada en los duelos uno contra uno, tirar el achique (la trampa del fuera de lugar) con precisión quirúrgica y armarte de centrales muy veloces. Afortunadamente, cuando logras dominar el quite manual, la satisfacción de robar el balón es inmensa. Como contrapeso ofensivo, los centros al área han vuelto a ser una táctica letal y muy efectiva tras haber estado casi anulados el año pasado.

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Modo Carrera: más rol, más realismo y un toque de drama

Para los que amamos llevar a un equipo desde el barro hasta la gloria, el Modo Carrera trae cambios picantes. El más importante es el rendimiento dinámico: la media general (OVR) de tus jugadores subirá o bajará en tiempo real dependiendo de su estado de forma, su moral y su desempeño en la cancha. Ya no hay estrellas garantizadas; si un canterano prometedor se la pasa en la banca o está desanimado, su potencial se irá a pique de un día para otro.

Las transferencias también se volvieron una novela. Negociar un fichaje ya no se resuelve en una cinemática rápida; ahora es un cruce de correos y llamadas que puede tardar semanas en el juego. Es un sistema mucho más realista —bastante parecido al de los simuladores de gestión puros—, aunque a veces la interfaz te deja en el aire sin explicarte exactamente por qué se cayó un acuerdo, inyectándole un extra de frustración y tensión a cada mercado de pases.

Ultimate Team y la llegada del barrio con “The Grounds”

El modo rey, Ultimate Team, optó por simplificar la vida. Los Desafíos de Creación de Plantilla (SBC) ahora se basan casi exclusivamente en un puntaje general exigido, eliminando los dolores de cabeza de armar la química estricta por ligas o clubes. Además, debuta La Galería, una especie de “álbum de monas” virtual para coleccionar cartas clásicas que ya no usas a cambio de recompensas estéticas para tu club.

Por otro lado, tenemos The Grounds, la nueva gran apuesta social de EA. Es un espacio de mundo abierto donde puedes armar partidos callejeros desde 1v1 hasta 4v4. Lo mejor es que todos estos minijuegos te otorgan puntos de experiencia (AXP) para subir de nivel a tu avatar de Clubes Pro (modo que ahora se integra en este mismo universo para los tradicionales 11v11). Aunque la idea de explorar la ciudad y pelotear con amigos suena increíble en papel, al mapa le faltan incentivos de peso y se siente algo repetitivo tras los primeros 15 minutos. Es un buen piloto, pero EA tendrá que inyectarle más contenido a futuro.

En resumen, EA Sports FC 27 no reinventa la rueda, pero ajusta las tuercas necesarias para sentirse fresco. Es un título que te exige mejorar tus reflejos defensivos y te premia por entender el fútbol real. ¡A calentar los dedos, que esta temporada no perdona!

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