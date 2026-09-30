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El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, Cali será escenario del Smart City Expo Cali, un evento que reunirá a líderes de opinión, expertos en innovación urbana, empresarios, representantes de la academia y ciudadanía para conversar sobre las soluciones que están moldeando el futuro de las ciudades en todo el planeta. De acuerdo con la información del evento, Smart City Expo Cali está impulsado por Fira Barcelona International y por el Smart City Expo World Congress, y cuenta con la colaboración de la Alcaldía de Santiago de Cali, lo que destaca su importancia en la agenda global hacia ciudades más inteligentes y sostenibles.

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La edición tendrá lugar en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y busca, bajo el lema ‘Ciudades bio-inteligentes: innovación para la vida’, posicionar a Cali como un referente latinoamericano en urbanismo innovador, con foco en sostenibilidad y biodiversidad. Según cifras oficiales del evento, Cali posee el ecosistema de startups de mayor crecimiento en Colombia, con un aumento del 75 % respecto al año 2023. Así mismo, la ciudad logró posicionarse en Latinoamérica en los sectores FoodTech (octavo lugar), Healthtech (noveno) y Hardware (décimo), mientras que a nivel global se encuentra en el puesto dieciocho en Fintech. Este dinamismo ha permitido que Cali atraiga inversión y fortalezca la calidad de su capital humano para múltiples industrias.

Durante el Smart City Expo Cali se discutirán temáticas clave sobre biodiversidad, movilidad inteligente, ciudades seguras y resilientes, medio ambiente, energía sostenible, así como innovación pública y tecnologías emergentes. Roger Mina, gerente de Emcali, enfatizó la relevancia de la tecnología para mejorar la calidad de vida y para preparar la ciudad ante retos como desastres naturales.

El foro también resalta el papel de la academia. Diego Hernández Lozada, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, subrayó la importancia de que las universidades participen en el desarrollo urbano, formando talento humano y aportando datos confiables para las políticas públicas. En esa misma línea, Jesús David Cardona Quiroz, vicerrector de la UAO, afirmó que el verdadero reto es lograr transformaciones tangibles basadas en tecnología para una ciudad productiva y competitiva.

La apuesta de Cali por estas iniciativas la proyecta como candidata para albergar el Smart City Summit 2027. Según el alcalde Alejandro Eder, la ciudad se muestra al mundo como un ejemplo de innovación y resiliencia, preparado para liderar la conversación global sobre ciudades inteligentes y sostenibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Cali es considerada un referente en innovación urbana y sostenibilidad?

Cali se destaca por tener el ecosistema de startups más dinámico de Colombia, con un notable crecimiento del 75 % frente al año anterior. Además, ocupa posiciones relevantes en sectores como FoodTech, Healthtech, Hardware y Fintech a nivel regional y global, según datos presentados durante el evento. La ciudad ha consolidado un modelo empresarial enfocado en el uso eficiente de recursos y la regeneración ambiental, lo que le ha permitido atraer inversiones y talento especializado, aportando significativamente a la transformación urbana sostenible.

¿Qué significa el concepto de 'ciudades bio-inteligentes' que lidera Smart City Expo Cali?

El término 'ciudades bio-inteligentes' hace referencia a un enfoque urbano basado en la innovación, la sostenibilidad y la biodiversidad. Según información del Smart City Expo Cali, este concepto implica la integración de tecnologías y soluciones creativas para promover ciudades más resilientes, seguras y saludables, donde la utilización eficiente de recursos y el respeto por el entorno natural son prioridades en la planeación y gestión urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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