Cuando uno sale de casa y deja a una mascota sola o a un bebé al cuidado de alguien más, la tranquilidad no llega sola. Esa sensación de querer saber qué está pasando en el cuarto, en la sala o cerca de la puerta es muy común, y durante mucho tiempo era difícil resolverla sin gastar una suma considerable.

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El problema es que las cámaras de seguridad solían ser un artículo de lujo o requerían instalaciones complicadas con técnico incluido. Hoy eso cambió: hay modelos compactos, con conexión WiFi y aplicación para el celular.

Revisando la oferta disponible, encontré tres cámaras de interiores con resolución 2K, visión nocturna y audio bidireccional que cuestan menos de $ 44.000. Se pueden pedir desde Amazon y llegan hasta Colombia sin costo de envío; los precios corresponden al 30 de septiembre de 2026 y pueden cambiar.

Cámara Cinnado: para vigilar mascotas y bebés con imagen muy nítida

La Cinnado es una cámara de interior con cable, resolución 2K FHD y rotación de 360° que se maneja desde el celular. Está pensada para hogares con mascotas, bebés o niños pequeños que necesitan vigilancia constante durante el día y la noche. Su sirena de alarma integrada permite ahuyentar intrusos de forma remota sin necesidad de llamar a nadie.

Lo que más destaca:

Resolución 2K con panorámica completa: cubre cada rincón del espacio sin puntos ciegos gracias a las funciones de panorámica e inclinación controladas desde la aplicación.

Visión nocturna con 4 luces IR de 940nm: permite ver con claridad los movimientos del bebé o la mascota incluso en habitaciones completamente oscuras.

Detección de movimiento con alertas instantáneas: graba clips de 10 segundos automáticamente y envía una notificación al celular cada vez que detecta actividad.

Múltiples cuentas de usuario: admite varias cuentas familiares para que padres, abuelos o cuidadores vean la cámara al mismo tiempo.

Razones para comprarla: es la opción ideal para familias que quieren compartir el acceso a la cámara con varios miembros del hogar sin complicaciones técnicas.

A tener en cuenta: solo funciona con WiFi de 2.4 GHz; si su red doméstica es de 5 GHz exclusivamente, esta cámara no se conectará.

La Cinnado cámara de seguridad para interiores 2K cuesta $ 40.298 en Amazon, con envío gratis a Colombia.

Cámara GNCC: para monitorear el hogar con la opción más económica

La GNCC es una cámara de interior con rotación horizontal de 355° y vertical de 90°, resolución 2K y conexión por cable USB tipo C. Sirve para quienes buscan un punto de vigilancia fijo en casa —una habitación, la sala o la entrada— sin invertir demasiado. La aplicación OSAIO permite ver la transmisión en vivo desde hasta tres dispositivos al mismo tiempo.

Lo que más destaca:

Cobertura de 355° horizontal y 90° vertical: rastreo automático de personas y mascotas con muy poco ángulo muerto, controlado desde el celular.

Audio bidireccional en tiempo real: micrófono y altavoz integrados que permiten hablar con quienes estén en casa o disuadir a un intruso a través de la aplicación.

Grabación continua 24/7 con tarjeta SD: admite almacenamiento local (tarjeta no incluida) y ofrece 30 días de prueba en la nube para no perder ningún momento.

Compatible con Alexa y Google Assistant: se puede activar y consultar con comandos de voz sin abrir la aplicación.

Razones para comprarla: es la alternativa más accesible de las tres, adecuada para quien quiere empezar a proteger su hogar sin comprometer el presupuesto.

A tener en cuenta: al igual que la Cinnado, solo funciona con WiFi de 2.4 GHz, lo que puede ser una limitación en hogares con routers modernos de banda única en 5 GHz.

La GNCC Cámara de seguridad interior 2K cuesta $ 33.576 en Amazon, con envío gratis a Colombia.

Cámara YOTON: para hogares con red WiFi de 5 GHz y mayor estabilidad

La YOTON WS03 es una cámara de interior con resolución 2K, cobertura de 360° y compatibilidad con redes WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz, lo que la diferencia técnicamente de las otras opciones de esta selección.

Es útil en hogares donde varios dispositivos están conectados a la red al mismo tiempo y se necesita una transmisión en vivo más estable y fluida. Además, incluye garantía de 24 meses y atención al cliente disponible todo el día, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Lo que más destaca:

Doble banda WiFi (2.4 y 5 GHz): transmisión más rápida y estable en hogares con muchos dispositivos conectados simultáneamente.

Visión nocturna de hasta 10 metros: seis LED infrarrojos que permiten ver con claridad en la oscuridad total a una distancia considerable.

Seguimiento automático de movimiento: la cámara sigue a la persona o mascota que se mueve dentro del campo de visión sin que usted tenga que girarla manualmente.

Garantía de 24 meses: respaldo del fabricante que no ofrecen explícitamente los otros modelos presentados en esta nota.

Razones para comprarla: es la opción más completa para quien tiene una red WiFi moderna de 5 GHz y quiere mayor estabilidad en la transmisión, con el respaldo de una garantía ampliada.

La YOTON Cámara interior 2K WS03 cuesta $ 43.659 en Amazon, con envío gratis a Colombia.

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¿Las cámaras de seguridad económicas para interiores requieren un técnico para instalarlas?

No. Los tres modelos presentados en esta nota se configuran directamente desde una aplicación en el celular, siguiendo las instrucciones del fabricante. Solo se necesita una toma de corriente cercana y una red WiFi doméstica activa. Ninguno requiere perforar paredes ni contratar un instalador, aunque la YOTON incluye un kit de montaje en pared por si usted prefiere fijarla.

¿Es seguro guardar los videos de estas cámaras en la nube?

Los tres modelos ofrecen almacenamiento en la nube como opción adicional, con un período de prueba de 30 días. De acuerdo con la ficha de la Cinnado en Amazon, los videos subidos a la nube están encriptados. Si prefiere mayor control sobre sus grabaciones, los tres modelos también admiten tarjeta SD local (no incluida en ninguno de los casos) para grabación continua sin depender de un servicio externo.

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