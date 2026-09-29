Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Juan Diego Soler se ha consolidado durante más de una década como una de las voces más reconocidas en la divulgación científica de Colombia, en especial cuando se trata de explicar los misterios del cosmos. Su recorrido en los medios inicia en 2011, con la publicación de un texto en El Espectador durante una estadía en la Antártica, que marcó el inicio de una larga relación con lectores ávidos de entender temas astronómicos y científicos. Desde entonces, medios de comunicación suelen buscar a Soler para que traduzca —de manera paciente y clara, valiéndose de recursos como la metáfora— aquello que los especialistas en astrofísica descubren en sus investigaciones sobre el universo.

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Su formación es tan sólida como su capacidad para llegar a públicos no especializados. Soler es físico y doctorado (PhD) por la Universidad de Toronto, además de investigador asociado de la Universidad de Viena, Austria. Esta carrera académica le ha permitido abordar, con propiedad y profundidad, temas que suelen estar reservados a discusiones académicas, logrando, por el contrario, acercar a sus lectores a conceptos que suelen intimidar a quienes no están familiarizados con ecuaciones, señales provenientes de regiones lejanas del espacio y complejos análisis estadísticos. Según se menciona en El Espectador, su labor se asemeja a la de un “cartero”, como alguna vez escribió el también divulgador Julio César Londoño: alguien capaz de entregar mensajes fascinantes que revelan los misterios de “palacios de preciosos cristales”, laboratorios repletos de misterios y hasta naves que exploran más allá del Sol.

El resultado más reciente de su trabajo llega en forma de libro. ‘Historia del Universo invisible’ (Debate) es una obra que, a lo largo de más de quinientas páginas, relata la historia de la astronomía y las personas que, a lo largo del tiempo, han logrado descifrar algunas piezas fundamentales de un rompecabezas que, como el propio Soler admite, todavía está muy lejos de ser completado. El autor destaca que este libro busca ser un “compendio de lo que debería uno saber para entender qué es lo que hay afuera”, diseñado para todos los públicos: no requiere conocimientos matemáticos avanzados, no incluye ecuaciones y, en su lugar, aporta ilustraciones que facilitan la comprensión de fenómenos astronómicos complejos.

¿Quién es Juan Diego Soler y cuál es su relevancia en la divulgación científica?

Juan Diego Soler es físico, investigador y doctorado por la Universidad de Toronto, reconocido por su labor como divulgador científico en medios como El Espectador. Destaca por acercar al público general a la astronomía, mediante explicaciones claras y metáforas didácticas, lo que lo ha hecho un colaborador frecuente para medios que buscan esclarecer los últimos hallazgos en astrofísica.

¿Qué busca el libro ‘Historia del Universo invisible’ de Juan Diego Soler?

El libro ‘Historia del Universo invisible’, publicado por Debate, pretende ofrecer un panorama detallado y accesible de la historia de la astronomía y sus principales descubrimientos. Es una obra pensada para personas sin formación previa en ciencias exactas, que recorre las claves para entender el cosmos sin recurrir a ecuaciones, con explicaciones e ilustraciones comprensibles para cualquier lector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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