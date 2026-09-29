Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Spotify, uno de los servicios de música en streaming más usados en el mundo, presentó fallas considerables este martes 29 de septiembre, según reportes consolidados por Downdetector, un reconocido sitio especializado en monitoreo de interrupciones de plataformas digitales. Los problemas comenzaron a manifestarse desde temprano y se intensificaron durante la jornada, impactando a miles de usuarios en diferentes países.

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De acuerdo con los datos de Downdetector, los reportes sobre problemas con Spotify registraron un aumento notorio a medida que avanzaba el día. Los principales inconvenientes consistieron en dificultades para cargar la aplicación y para iniciar sesión correctamente. Además, los usuarios también reportaron obstáculos al momento de reproducir canciones y obstáculos en la conexión a los servidores. En el caso concreto de Estados Unidos, la cifra de avisos superó los 17.000 a las 10:12 a. m., lo que da una idea de la magnitud de la afectación en ese momento, de acuerdo con la información divulgada en el monitoreo.

Las fallas provocaron una oleada de comentarios en redes sociales, donde cientos de personas buscaron confirmar si se trataba de un problema individual o generalizado en Spotify. Los mensajes se multiplicaron, evidenciando incertidumbre y molestia por la imposibilidad de acceder a la plataforma o disfrutar de la música con normalidad. El alcance de los reportes señala que la situación tuvo efecto en varias regiones, sin que quedara claro un patrón específico de países afectados.

La propia empresa Spotify, al notar la cantidad significativa de quejas, reconoció públicamente la existencia de los problemas técnicos. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la compañía informó lo siguiente: “¡Somos conscientes de que hay algunos problemas en este momento y los estamos investigando!”. Sin embargo, hasta la realización de esta publicación, la plataforma no había proporcionado detalles adicionales sobre el origen de las dificultades ni había fijado un plazo concreto para el restablecimiento total de los servicios. Usuarios y medios continúan a la espera de una solución o comunicación más específica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Spotify presentó fallas el 29 de septiembre según Downdetector?

Según información recopilada por Downdetector, los problemas que enfrentaron usuarios de Spotify el 29 de septiembre incluyeron fallas para cargar la aplicación, iniciar sesión, reproducir canciones y dificultades en la conexión a los servidores. Aunque la compañía confirmó que investigaba la situación, no ofreció detalles precisos sobre la causa de estas fallas al momento del informe.

¿Cuántas personas reportaron problemas con Spotify en Estados Unidos durante la falla?

De acuerdo con los datos publicados por Downdetector, los reportes de usuarios con inconvenientes para usar Spotify superaron los 17.000 casos en Estados Unidos hacia las 10:12 a. m. durante la interrupción del servicio el 29 de septiembre, mostrando un alto impacto en la plataforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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