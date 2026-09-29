Es posible que al buscar un celular para comprar aparezca entre sus especificaciones una característica llamada NFC. Aunque puede pasar desapercibida frente a elementos como la cámara, la memoria RAM o la capacidad de almacenamiento, esta tecnología permite utilizar el teléfono para diferentes tareas que requieren una conexión inalámbrica de muy corta distancia.

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NFC significa ‘Near Field Communication’, que en español se traduce como comunicación de campo cercano. Es una tecnología que permite intercambiar información entre dispositivos compatibles cuando están muy cerca entre sí. Su uso más conocido actualmente es el de los pagos sin contacto, aunque no es su única función.

¿Para qué sirve el NFC de un celular?

Una de las principales funciones del NFC es permitir pagos sin contacto. Si un celular compatible tiene configurada una billetera digital y una tarjeta admitida, el usuario puede acercarlo a un datáfono compatible para pagar sin tener que insertar físicamente una tarjeta.

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Por ejemplo, Google indica que para utilizar Google Wallet en pagos sin contacto es necesario que el teléfono tenga NFC activado y que exista un método de pago compatible. El comercio también debe contar con un terminal que acepte pagos sin contacto.

Pero los pagos no son el único uso. NFC también puede utilizarse para interactuar con etiquetas NFC, conectar determinados dispositivos y accesorios, utilizar sistemas de acceso y, dependiendo del servicio y del equipo, emplear el teléfono como una llave digital. El NFC Forum contempla aplicaciones relacionadas con transporte, control de acceso, dispositivos portátiles y otras interacciones de proximidad.

¿Cómo funciona el NFC?

A diferencia de tecnologías como el Wi-Fi o el Bluetooth, el NFC está diseñado para funcionar a una distancia muy corta. Por eso, normalmente el usuario debe acercar el teléfono al dispositivo, lector o etiqueta con la que quiere interactuar.

Esta característica también hace que sea práctico para acciones que buscan ser rápidas e intencionales, como acercar el celular a un datáfono para pagar.

El estándar NFC continúa evolucionando. En 2025, el NFC Forum anunció una actualización que amplió el rango de operación certificado de hasta 0,5 centímetros a hasta 2 centímetros en determinados dispositivos compatibles, con el objetivo de facilitar las interacciones y reducir la necesidad de alinear perfectamente los equipos.

¿Por qué algunos celulares tienen NFC y otros no?

La razón principal es sencilla: NFC requiere componentes específicos de ‘hardware’, por lo que no todos los teléfonos los incorporan.

Los fabricantes deciden qué tecnologías incluir en cada modelo de acuerdo con sus características, segmento y mercado. Por eso, es posible encontrar celulares que tienen NFC y otros, incluso de la misma marca, que no cuentan con esta función.

Esto significa que no se puede asumir que todos los celulares modernos tienen NFC. Lo recomendable es revisar las especificaciones del modelo antes de comprarlo, especialmente si se quiere utilizar el teléfono para pagos sin contacto.

En dispositivos Android compatibles, por ejemplo, Google señala que si en los ajustes no aparece la opción NFC, el teléfono no cuenta con esta tecnología.

¿Cómo saber si un celular tiene NFC?

Una forma sencilla es entrar a Ajustes y buscar “NFC” en el buscador de configuraciones. En algunos teléfonos Android también aparece dentro de las opciones de conexiones o dispositivos conectados.

La ubicación exacta puede cambiar dependiendo de la marca y del modelo.

Otra opción es consultar la ficha técnica oficial del celular. Allí debería aparecer NFC entre las especificaciones de conectividad si el equipo cuenta con esta función.

¿Un celular sin NFC puede hacer pagos sin contacto?

No mediante NFC. Para utilizar un sistema de pago que requiera esta tecnología, el teléfono debe contar con NFC y tenerla habilitada. Google, por ejemplo, establece este requisito para los pagos sin contacto mediante Google Wallet.

Eso no significa que un celular sin NFC no pueda utilizar otros métodos de pago. Dependiendo del establecimiento y del servicio disponible, existen alternativas como códigos QR, enlaces de pago u otros mecanismos.

¿Vale la pena que un celular tenga NFC?

Depende del uso que cada persona le dé al teléfono. Para alguien que quiere pagar con el celular en terminales compatibles, utilizar determinados sistemas de acceso o aprovechar otros servicios basados en comunicación de proximidad, contar con NFC puede ser una característica útil.

Para quien nunca utilizará esas funciones, probablemente no sea una especificación determinante al momento de elegir un equipo.

En cualquier caso, si dos celulares tienen características similares y uno incorpora NFC, esta tecnología puede ampliar las posibilidades de uso del teléfono sin necesidad de utilizar cables.

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