Encontrar audífonos Bluetooth decentes por menos de 100.000 pesos suele sentirse como buscar agua en el desierto: hay opciones, pero la mayoría sacrifica comodidad, batería o calidad de sonido para llegar a ese precio. Yo pasé por eso hace poco, revisando página tras página sin dar con algo que valiera la pena.

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Comprar aquí audífonos Amazon Basics para escuchar música todo el día

Comprar aquí audífonos Yihou para deporte y trabajo al aire libre

Comprar aquí audífonos KVIDIO para viajes largos sin preocuparse por la batería

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El problema real no es solo el presupuesto. Es que los audífonos baratos suelen tener almohadillas duras que molestan después de una hora, baterías que duran menos de lo prometido o conexiones Bluetooth inestables que se cortan en el peor momento. Eso convierte lo que debería ser una solución económica en una fuente de frustración.

A eso se suma el costo del envío, que muchas veces infla el precio final y rompe el presupuesto. Por eso me fui directo a Amazon, donde encontré tres modelos —Amazon Basics, Yihou y KVIDIO— que cuestan menos de 100.000 pesos y llegan a Colombia sin cobrar envío; los precios corresponden al 29 de septiembre de 2026 y pueden cambiar.

Auriculares Bluetooth Amazon Basics inalámbricos

Los Amazon Basics son audífonos de diadema, inalámbricos, con diseño plegable y pensados para quien busca comodidad y autonomía de batería sin salirse de un presupuesto ajustado. Sirven tanto para el trayecto diario al trabajo como para largas jornadas de escucha en casa, y la marca les da un respaldo de confianza para quienes no quieren arriesgar con marcas desconocidas.

Lo que más destaca de ellos es:

Batería de 35 horas: permite usarlos varios días sin recargar, con una carga completa en solo 2 horas vía USB tipo C.

Bluetooth 5.1 con driver de 32 mm: ofrece conectividad estable y un sonido estéreo con graves profundos y agudos claros.

Almohadillas suaves y diadema acolchada: el diseño ligero y ajustable reduce la fatiga incluso en sesiones prolongadas.

Micrófono omnidireccional integrado: permite atender llamadas manos libres sin quitarse los audífonos.

Razones para comprarlo: son ideales para quien quiere una marca reconocida, buena duración de batería y comodidad.

A tener en cuenta: los auriculares se desactivan automáticamente durante la carga, lo que impide usarlos enchufados.

Los Auriculares Bluetooth Amazon Basics inalámbricos cuestan 97.435 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia.

Para deporte y trabajo al aire libre: audífonos Yihou

Los Yihou son audífonos de oreja abierta con gancho ergonómico, lo que significa que no tapan el canal auditivo y permiten escuchar el entorno mientras suenan. Son una opción pensada para ciclistas, corredores o personas que trabajan en exteriores y necesitan estar pendientes de lo que pasa alrededor, sin renunciar a tener música o llamadas activas.

Lo que más destaca de ellos:

Micrófono magnético desmontable: se conecta y desconecta en segundos, convirtiendo los audífonos en un headset profesional para reuniones o llamadas largas.

Tecnología de conducción de aire: el sonido llega sin tapar el oído, lo que reduce la fatiga auditiva en uso prolongado.

Diseño resistente al sudor: soporta entrenamientos y jornadas de actividad física sin deteriorarse.

Compatibilidad amplia: funciona con teléfonos, computadores portátiles y tabletas vía Bluetooth.

Razones para comprarlo: es la mejor elección para quien hace deporte o trabaja en exteriores y necesita un audífono que no aísle completamente del ambiente.

A tener en cuenta: al ser de oreja abierta, el aislamiento del ruido externo es mínimo, por lo que no son ideales para ambientes ruidosos donde se quiera concentración total.

Los Yihou Auriculares abiertos con micrófono Bluetooth cuestan 90.713 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia.

Para viajes largos sin preocuparse por batería: audífonos KVIDIO

Los KVIDIO son audífonos de diadema plegables con una batería que, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon, dura hasta 65 horas de reproducción continua. Están orientados a estudiantes, viajeros frecuentes y oyentes exigentes que buscan calidad de sonido cercana a la de audífonos más costosos sin superar los $ 100.000.

Lo que más destaca de ellos:

65 horas de batería con modo cableado de respaldo: cuando se agota la carga, se puede conectar el cable de 3,5 mm incluido y seguir escuchando sin interrupciones.

Drivers duales de 40 mm con Bluetooth 5.4: ofrecen baja latencia, graves profundos y una conexión estable hasta 10 metros de distancia.

Espuma viscoelástica en las almohadillas: se adapta a cualquier forma de cabeza y reduce la presión en uso prolongado.

Peso de 200 gramos aproximadamente (0,44 libras): el diseño ligero y plegable facilita guardarlo en una maleta de mano.

Razones para comprarlo: es el indicado para quienes viajan mucho o usan audífonos todo el día y no quieren depender de recargas frecuentes.

Los KVIDIO Auriculares Bluetooth cuestan 63.489 pesos en Amazon y tienen envío gratis a Colombia desde Amazon.

¿Qué diferencia hay entre audífonos de oreja abierta y audífonos de diadema cerrada?

Los audífonos de oreja abierta, como los Yihou, permiten escuchar el entorno porque no sellan el canal auditivo, lo que los hace más seguros para actividades al aire libre. Los de diadema cerrada, como los Amazon Basics y los KVIDIO, aíslan mejor el ruido externo y suelen tener graves más pronunciados, lo que los hace preferibles para escucha de música concentrada o en espacios con ruido.

¿Vale la pena comprar audífonos Bluetooth por menos de $ 100.000?

Sí, siempre que se revisen características concretas como la duración de la batería, la versión de Bluetooth y el tipo de drivers. Los tres modelos presentados aquí —Amazon Basics, Yihou y KVIDIO— incluyen micrófono, conectividad Bluetooth y envío gratis a Colombia, lo que los convierte en opciones funcionales para uso diario sin necesidad de invertir más de $ 100.000.

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