Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa una de las conquistas tecnológicas más relevantes de la ciencia moderna, permitiendo a la humanidad anticipar fenómenos atmosféricos con una precisión cada vez mayor. Esta herramienta imprescindible no se basa en conjeturas, sino en procesos científicos sumamente rigurosos que logran descifrar la complejidad inherente del sistema climático terrestre. Así lo plasma el análisis presentado por 90minutos.co, que explica cómo el pronóstico se elabora a partir de la recopilación y procesamiento de datos meteorológicos a escala global.

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La elaboración de un pronóstico climático comienza con la observación simultánea en todos los rincones del planeta. Se recogen millones de datos correspondientes a variables como temperatura, presión atmosférica, humedad y viento. Para tal fin, se recurre a una gran red de instrumentos y equipos, incluyendo estaciones meteorológicas localizadas en tierra firme, boyas desplegadas en océanos, sensores ubicados en aviones comerciales y globos sonda que alcanzan la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos juegan un papel crucial: estos dispositivos orbitan la Tierra y, en tiempo real, brindan imágenes detalladas sobre los movimientos nubosos y otros eventos atmosféricos. En tierra, radares especializados monitorean con exactitud la evolución de las lluvias.

El siguiente paso en este proceso altamente sofisticado consiste en enviar toda esta información a centros equipados con supercomputadoras. Estos centros, de acuerdo con 90minutos.co, emplean modelos numéricos de predicción. Dichos modelos son programas informáticos avanzados que se fundamentan en principios de física y termodinámica, simulando las futuras trayectorias y cambios de las masas de aire. Utilizando una rejilla tridimensional que segmenta la atmósfera, los algoritmos permiten calcular cómo cambiarán las condiciones climáticas minuto a minuto para adelantarse a las necesidades informativas de la sociedad.

En cuanto a la situación específica de Cali para el martes mencionado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el pronóstico señala un cielo parcialmente nublado con tiempo seco en horas de la tarde, que podría llegar a temperaturas máximas elevadas. No obstante, para la noche existe la posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en la vertiente oriental de los Farallones de Cali. La CVC añadió, por medio de sus canales oficiales, que las condiciones atmosféricas se mantienen estables y la probabilidad de precipitaciones se considera moderada-baja, mientras que para la jornada siguiente la posibilidad de lluvia disminuye aún más. Estas previsiones reiteran la importancia de los complejos procesos científicos que hay detrás de cada pronóstico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se elabora un pronóstico del clima con datos de satélites y estaciones meteorológicas?

La elaboración de un pronóstico climático comienza con la recolección global y simultánea de datos, a través de estaciones meteorológicas, boyas, satélites y radares, que capturan información como temperatura, presión, humedad y viento. Estos datos se procesan en supercomputadoras mediante modelos numéricos de predicción que aplican leyes físicas y de termodinámica, permitiendo simular cómo evolucionará la atmósfera y ofreciendo así predicciones detalladas y precisas.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Cali hoy, según la CVC?

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para hoy martes se espera en Cali un cielo parcialmente nublado y tiempo seco, con temperaturas altas durante la tarde y baja probabilidad de lluvia. Para la noche, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras principalmente en la vertiente oriental de los Farallones de Cali, mientras que para el día siguiente la probabilidad de precipitaciones disminuye aún más.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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