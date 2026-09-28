RODE lanzó la actualización de firmware 1.4 para su familia de consolas RODECaster Video, una versión que incorpora nuevas formas de trabajar con varias cámaras al mismo tiempo y que cambia algunas de las funciones disponibles en estos equipos.

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La principal novedad es el Modo 4K Capture, una opción que permite utilizar las consolas como centros de captura y distribución de video en resolución 4K. La actualización está disponible para RODECaster Video, RODECaster Video S y RODECaster Video Core.

Hasta ahora, estos equipos podían utilizarse principalmente para combinar diferentes fuentes de video, cambiar entre cámaras, añadir escenas, gráficos y otros elementos durante una producción. Con la versión 1.4 se agregan modos pensados específicamente para quienes necesitan capturar las señales de varias cámaras por separado.

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¿Qué permite hacer el nuevo Modo 4K Capture?

La función permite conectar varias cámaras mediante HDMI y recibir sus señales en resolución 4K, específicamente de hasta 3840 x 2160 píxeles a 30 cuadros por segundo.

Una de sus principales ventajas es que las cámaras no tienen que quedar convertidas en una sola imagen. Cada señal puede mantenerse independiente y enviarse a través de NDI, un sistema que permite transportar video por una red de computadores.

En términos sencillos, un equipo de producción puede tener varias cámaras conectadas al RODECaster Video y enviar cada una por separado a un computador compatible con este sistema. Esto puede utilizarse, por ejemplo, en programas en vivo, transmisiones por internet o grabaciones multicámara.

También es posible grabar cada cámara de manera independiente en un SSD externo. La consola guarda las imágenes en 4K y permite escoger entre los formatos H.264 y H.265.

Esto puede ser especialmente útil durante la edición, porque el productor o editor no recibe únicamente un video final con todas las cámaras mezcladas, sino archivos independientes de cada fuente para trabajar posteriormente.

También hay un modo para grabar en Full HD

La actualización no está enfocada únicamente en el 4K. RODE también añadió un Modo Full HD Capture, pensado para quienes prefieren trabajar en 1080p y mantener una velocidad de hasta 60 cuadros por segundo.

La diferencia es importante porque el modo 4K está pensado para obtener mayor resolución, mientras que el modo Full HD permite trabajar con una imagen más fluida.

En ambos casos, el sistema de audio de la consola continúa funcionando. De esta manera, las funciones de sonido pueden utilizarse mientras se capturan las diferentes señales de video.

¿Qué pasa con las funciones de edición y cambios de cámara?

El Modo 4K Capture está diseñado principalmente para capturar y distribuir las señales de las cámaras, por lo que algunas funciones que normalmente están disponibles al utilizar el RODECaster Video como mezclador de video se reducen o simplifican.

Funciones como los cambios de cámara, escenas, gráficos, efectos y otras herramientas de producción no desaparecen del equipo. Continúan disponibles en el Modo FHD Switching, que es el funcionamiento estándar de la consola.

Por eso, la elección del modo dependerá de lo que se quiera hacer: si la prioridad es producir y cambiar entre diferentes fuentes durante una transmisión, se puede utilizar el modo de mezcla habitual. Si se necesita conservar las cámaras por separado para grabarlas o utilizarlas en un computador, los nuevos modos de captura ofrecen otra alternativa.

RODECaster Sync conecta las consolas de audio y video

Otra novedad importante de la versión 1.4 es la ampliación de RODECaster Sync a toda la familia actual de equipos. Esta función permite conectar un RODECaster Video con un RODECaster Pro II o RODECaster Duo mediante un cable USB-C para trabajar con audio y video como un solo sistema.

Al conectarlos, los controles del Pro II o Duo también pueden utilizarse para manejar diferentes funciones de video. Por ejemplo, los botones y controles pueden servir para cambiar de escena, manejar medios, superposiciones o el cambio automático entre cámaras.

Además, ambos equipos pueden compartir las entradas de audio y trabajar con un mezclador de nueve canales. La grabación también queda centralizada en el almacenamiento del RODECaster Video.

En la práctica, esto permite combinar las capacidades de una consola dedicada al audio con las funciones de producción de video de la familia RODECaster Video.

Más opciones para trabajar desde un computador

La actualización también incorpora compatibilidad para exportar información de la línea de tiempo mediante archivos OTIO, que pueden utilizarse con Adobe Premiere Pro.

Esto permite llevar una producción multicámara a ese programa de edición y continuar allí el trabajo con mayor detalle. RODE también mantiene la posibilidad de exportar información mediante EDL para DaVinci Resolve, función que llegó con una actualización anterior.

Otra novedad es que las consolas pueden recibir audio de cámaras web USB compatibles. Además, la aplicación RODECaster incorpora nuevos atajos de teclado para manejar el Scene Builder desde un computador.

La actualización es gratuita para los equipos compatibles y mantiene el modo tradicional de producción, por lo que las nuevas funciones se suman a las posibilidades que ya ofrecían estas consolas.

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