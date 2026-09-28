Tener dos pantallas para trabajar normalmente implica llevar un monitor adicional o permanecer frente a un computador de escritorio. ASUS quiere cambiar esa dinámica con la Zenbook DUO (2026), una ‘laptop’ que integra dos pantallas táctiles OLED de 14 pulgadas en un mismo equipo.

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(Vea también: Así son las dos innovadoras ‘laptops’ que Asus lanzó para elevar la productividad y el ‘gaming’)

#recomendaciones #computador #laptop ♬ original sound – Pulzo 📲 @pulzocolombia ¡La productividad acaba de evolucionar! 🚀 Conoce la nueva ASUS Zenbook DUO (2026), la laptop con doble pantalla táctil Lumina Pro OLED de 14” que literalmente te da una oficina completa en cualquier lugar 🔥 Lo que más la rompe: ✨ Doble pantalla OLED 3K a 144Hz para un flujo de trabajo sin límites. 💻 Procesador Intel® Core™ Ultra X9 con Inteligencia Artificial (hasta 50 TOPS). 🛡️ Chasis en Ceraluminum™, 3 veces más resistente que el aluminio y libre de huellas. 🔋 Batería dual de 99Wh para hasta 18 hrs de autonomía. ⌨️ Teclado magnético acoplable MagLatch Y no olviden que Asus cuenta con el beneficio de 2 años de garantía, lo que quiere decir que si adquieren un PC marca Asus o ROG podrán acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre del 2026. ¿En qué modo la usarías tú? 👇 #tecnologia

La compañía anunció su llegada al mercado colombiano como una de sus principales apuestas para profesionales y creadores que necesitan trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo.

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El equipo, identificado como UX8407, incorpora dos paneles ASUS Lumina Pro OLED 3K, con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles y frecuencia de actualización de 144 Hz. En conjunto, las dos pantallas ofrecen un espacio visual cercano a las 20 pulgadas.

La propuesta permite utilizar el computador en diferentes configuraciones. Puede funcionar como una ‘laptop’ tradicional, desplegar ambas pantallas para ampliar el espacio de trabajo, utilizarse en formato tipo libro o adoptar una configuración para compartir contenido con otra persona.

Doble pantalla OLED en un computador portátil

Uno de los principales atractivos del dispositivo está precisamente en su diseño. ASUS ubicó una pantalla encima de la otra cuando el equipo está cerrado y desarrolló una bisagra oculta que permite desplegar el segundo panel.

Las dos pantallas son táctiles y cuentan con tecnología OLED. La ficha técnica oficial señala una frecuencia de actualización de 144 Hz, brillo máximo de 1.000 nits en HDR, cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 y certificación VESA DisplayHDR True Black 1000.

Para quienes trabajan con documentos, edición de fotografías, video o varias ventanas simultáneamente, la idea es utilizar la segunda pantalla como un espacio adicional sin necesidad de conectar un monitor externo.

El teclado inalámbrico MagLatch se acopla magnéticamente al equipo mediante pines retráctiles y permite utilizar la Zenbook DUO como un portátil convencional cuando el usuario no necesita las dos pantallas.

ASUS también incorporó un soporte integrado y diferentes modos de funcionamiento para adaptar el computador a tareas específicas.

Procesador Intel y funciones de inteligencia artificial

En materia de rendimiento, la integración del procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3 permite un una mejora de rendimiento multitarea de más del 25 %, mientras que el desempeño gráfico mejorado puede ofrecer más del doble de FPS en diferentes juegos y la capacidad de procesamiento de IA se eleva hasta los 50 TOPS.

Además, el sistema de batería dual de 99 Wh está diseñado para una autonomía de nivel superior, que alcanza 18 horas en reproducción de video con ambas pantallas encendidas o hasta 32 horas con solo una pantalla funcionando.

Y no olviden que Asus cuenta con el beneficio de 2 años de garantía, lo que quiere decir que si adquieren un PC marca Asus o ROG, podrán acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Batería de 99 Wh y un diseño poco convencional

Otro de los elementos particulares de la Zenbook DUO está debajo de sus pantallas.

ASUS instaló dos baterías, una debajo de cada panel, que en conjunto alcanzan una capacidad de 99 Wh. La compañía afirma que el equipo puede alcanzar hasta 18 horas de autonomía utilizando las dos pantallas y hasta 32 horas cuando se utiliza una sola.

El computador también utiliza un chasis fabricado en Ceraluminum, un material cerámico desarrollado por ASUS que la compañía utiliza para buscar una combinación entre resistencia y bajo peso. La nueva generación incorpora además una bisagra oculta y un soporte integrado.

La propuesta busca resolver una necesidad cada vez más habitual: tener más espacio de pantalla sin convertir el computador portátil en un equipo de escritorio.

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