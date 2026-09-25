Las pantallas OLED se han convertido en una de las tecnologías más conocidas cuando se habla de televisores, celulares, computadores y otros dispositivos. Su principal diferencia frente a las pantallas LED tradicionales está en la forma en que producen la imagen.

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OLED significa Organic Light-Emitting Diode, que en español se traduce como diodo orgánico emisor de luz. Aunque el nombre puede sonar complicado, su funcionamiento puede explicarse de una manera sencilla: cada píxel de una pantalla OLED puede producir su propia luz.

En una pantalla LED convencional, existe una fuente de iluminación detrás del panel que ayuda a iluminar los píxeles. En OLED, en cambio, los píxeles pueden encenderse o apagarse individualmente.

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Esta característica tiene un efecto importante en la calidad de imagen, especialmente cuando se muestran escenas oscuras.

¿Qué ventajas tiene una pantalla OLED?

Una de las principales ventajas de OLED es que puede mostrar negros realmente oscuros. Cuando una parte de la imagen necesita verse negra, los píxeles de esa zona pueden apagarse por completo.

Esto permite conseguir un contraste muy alto entre las partes oscuras y las zonas brillantes de una imagen. Por ejemplo, en una película con escenas nocturnas, los detalles de las sombras pueden verse de una manera más definida.

Otra ventaja es que los televisores y celulares OLED suelen ofrecer colores intensos y una buena calidad de imagen. Además, la imagen puede verse correctamente desde diferentes posiciones, algo útil cuando varias personas están viendo el mismo televisor.

También destaca su rapidez al mostrar imágenes en movimiento. Esto puede ser especialmente interesante para quienes utilizan el televisor para videojuegos o consumen contenido con muchas escenas de acción.

¿OLED es mejor que LED?

No existe una única respuesta para todas las personas, porque depende del uso y del presupuesto. Sin embargo, OLED tiene una ventaja importante en calidad de imagen gracias a la capacidad de controlar la iluminación de cada píxel.

Las pantallas LED siguen siendo una alternativa muy utilizada y pueden resultar más económicas. Además, pueden ser una opción adecuada para personas que buscan un televisor para ver televisión, películas, deportes o contenido cotidiano sin pagar el precio de una pantalla OLED.

Por eso, antes de comprar un televisor no basta con fijarse únicamente en si dice OLED o LED. También es importante revisar el tamaño, el brillo, la resolución, las funciones disponibles y el precio.

¿OLED tiene alguna desventaja?

Sí. Uno de los principales puntos que se deben tener en cuenta es el ‘burn-in’, conocido también como marcado permanente de la pantalla.

Este fenómeno puede aparecer cuando una imagen fija o determinados elementos permanecen durante períodos muy prolongados y repetitivos en la pantalla. Por ejemplo, elementos que siempre están en la misma posición podrían dejar una marca visible.

Esto no significa que cualquier pantalla OLED vaya a presentar este problema. Sin embargo, es un aspecto que conviene conocer, especialmente si el televisor se utilizará durante muchas horas para mostrar contenido con elementos estáticos.

Otra desventaja puede ser su precio. Los televisores OLED suelen ubicarse en segmentos más altos que muchos modelos LED, aunque el costo depende de la marca, el tamaño y las características específicas de cada equipo.

¿Vale la pena comprar una pantalla OLED?

Para una persona que prioriza la calidad de imagen, especialmente en películas, series, videojuegos y contenido con escenas oscuras, una pantalla OLED puede ser una alternativa atractiva.

Sin embargo, no necesariamente es la mejor opción para todos. Si el presupuesto es limitado o el equipo se utilizará principalmente para televisión y contenido cotidiano, una buena pantalla LED también puede cumplir perfectamente con esas necesidades.

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