Por: Portal Bogotá

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Durante la semana de receso escolar, Maloka Bogotá se convierte en una alternativa interactiva y educativa para todas las familias de la capital. Este reconocido museo, especializado en ciencia y aprendizaje interactivo, se destaca en esta temporada por la presentación de su Guía Digital gratis, una herramienta accesible desde Bloomberg Connects, plataforma internacional que reúne a más de 1.500 instituciones culturales de todo el mundo. De acuerdo con la información oficial, Maloka es el primer museo interactivo de ciencias en Suramérica en estar presente en este espacio global, compartiendo lugar con instituciones de renombre como el Science Museum de Londres y el Exploratorium de San Francisco.

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La agenda de Maloka para la semana de receso, que irá del 3 al 12 de octubre de 2026, incluye una serie de actividades diseñadas para acercar la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos. Dentro de la programación destaca la ruta ‘Entre goles y ciencia’, una experiencia autónoma en la que los visitantes recorren salas temáticas para descubrir los principios físicos y biológicos detrás del fútbol, resaltando cómo deporte y ciencia se entrelazan en cada jugada. Además, habrá una exposición fotográfica titulada “Historias de Fútbol y Barrio”, que a través de 12 imágenes seleccionadas por convocatoria pública, resalta el papel del fútbol como tejido social y cultural en Bogotá y el país.

El cronograma de eventos ofrece conversatorios sobre los goles históricos explicados desde la física y la neurociencia, así como recorridos interactivos para descubrir el origen de la vida y la estructura del universo. Las actividades están distribuidas por edades e incluyen laboratorios familiares, como “Pandalandia” para los más pequeños, “Vida Oculta” para explorar microorganismos y “Misión Rover” enfocado en retos de robótica y pensamiento lógico. También destacan los estrenos en el Cine Domo, incluyendo “Esfera: Un instante de vida”, un documental en formato inmersivo que conecta los ecosistemas globales. A esto se suman shows láser musicales diarios como cierre de jornada con temáticas para todas las edades.

La Guía Digital gratis de Maloka, según la institución, permite personalizar la experiencia del museo con acceso a videos, audios e información exclusiva en varios idiomas. Esto aporta la posibilidad de planear y profundizar en los recorridos antes, durante y después de la visita, facilitando la exploración desde cualquier dispositivo móvil, sin costo alguno. Para acceder, basta con descargar la aplicación Bloomberg Connects o ingresar directamente por el enlace oficial proporcionado por Maloka y escanear los códigos QR disponibles en el museo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los planes para disfrutar en familia durante la semana de receso en Maloka Bogotá?

En la semana de receso escolar, Maloka Bogotá ofrece experiencias temáticas, laboratorios interactivos, películas inmersivas en el Cine Domo y shows láser, todas orientadas a la exploración y aprendizaje científico en familia. Cada actividad tiene horarios y públicos específicos, permitiendo que visitantes de distintas edades encuentren opciones adecuadas y participen activamente tanto en retos prácticos como en charlas de divulgación.

¿Cómo funciona la Guía Digital gratis de Maloka y qué ventajas ofrece a los visitantes?

La Guía Digital gratuita de Maloka, accesible a través de Bloomberg Connects, permite explorar las exposiciones y actividades del museo desde cualquier celular. Ofrece contenido multimedia, facilita la planificación del recorrido y brinda acceso a información en distintos idiomas, otorgando así una experiencia personalizada antes, durante y después de la visita, sin ningún costo para el usuario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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