El estadio Atanasio Girardot de Medellín se alista para una transformación sin precedentes. De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el coliseo deportivo quedará completamente renovado antes de que finalice el primer semestre de 2028, con tecnología de punta, nueva infraestructura y condiciones comparables a los recintos que albergan mundiales de fútbol.

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Uno de los cambios más llamativos será la incorporación de una pantalla 360, visible desde cualquier punto del estadio. “La pantalla 360, como en los grandes estadios del mundo, se verá desde todas las tribunas”, anunció el técnico. Esta solución visual, común en los principales escenarios deportivos del planeta, elevará la experiencia de los asistentes a otro nivel.

El sistema de sonido también será objeto de una modernización profunda. El recinto contará con 144 cajas acústicas distribuidas estratégicamente para garantizar una cobertura sonora uniforme en cada rincón del estadio. Además, la infraestructura fue diseñada desde su concepción para cumplir con los requisitos de transmisión internacional que exige la Fifa, lo que lo deja listo para eventos de máxima envergadura.

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En materia de conectividad, el Atanasio ofrecerá WiFi gratuito para una capacidad de 70.000 personas, una cifra que también refleja el aforo proyectado para el estadio renovado. A esto se suma la instalación de 350 cámaras con tecnología de reconocimiento facial, integradas a un nuevo centro de monitoreo interno que fortalecerá la seguridad dentro del perímetro del recinto.

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Otra novedad estructural es la construcción de una tercera bandeja que ampliará la capacidad actual del estadio. “Tenemos una tribuna nueva que será la tercera bandeja”, se explicó al detallar el alcance de las obras. El proyecto también contempla una alianza estratégica con la Liga de fútbol profesional colombiano, aunque los términos específicos de ese acuerdo aún no fueron precisados en su totalidad.

Las autoridades subrayaron además que, pese a la magnitud de la inversión y la modernización, el Atanasio Girardot seguirá siendo un escenario de carácter completamente público. “El estadio que la ciudad se merece seguirá siendo 100% público”, se afirmó al presentar el plan.

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¿Cuándo estará listo el estadio Atanasio Girardot renovado?

De acuerdo con la información revelada sobre el proyecto, las obras estarían concluidas antes de que termine el primer semestre del año 2028. Esa fecha marca el horizonte oficial para que Medellín cuente con un escenario modernizado y a la altura de los estándares internacionales.

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