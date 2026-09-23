Por: Blu Radio

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Jhon Kevin Murillo Peláez, de 33 años, murió luego de ser herido con un arma cortopunzante en medio de un hecho de intolerancia registrado en el barrio Villa del Socorro, nororiente de Medellín.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre se encontraba en compañía de su hermano cuando se presentó una confrontación con su expareja sentimental y su exsuegra, ante lo cual la víctima decidió intervenir para defenderlo.

Según los testimonio que testigos entregaron a las autoridades, durante la discusión una mujer habría agredido a uno de los involucrados con un objeto, mientras que otra mujer habría intervenido con un cuchillo. En medio de la situación, Murillo Peláez resultó herido en la región del pecho.

(Vea también: Identifican a hombre que apareció amarrado muerto en Bogotá; llevaba menos de un mes en aplicación)

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El hombre fue trasladado hasta la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde ingresó sin signos vitales.

Por los hechos, una mujer de 50 años, quien era la suegra del hermano, se entregó a las autoridades en la estación de policía de Santa Cruz, donde los uniformados procedieron con la captura y la dejaron a disposición de las autoridades competentes por su presunta participación en el homicidio.

Personal de la Policía Judicial realizó la inspección del lugar y adelantó labores de recolección de elementos materiales probatorios. Entre los elementos recopilados se encuentra un arma cortopunzante que, según el reporte oficial, habría sido utilizada durante el hecho.

Pese a esta muerte producto de la intolerancia y a la de Esteban Ramírez, en medio de un hurto en Belén Rosales también esta semana, septiembre es el mes menos violento del cuatrienio, con apenas cuatro homicidios a la fecha.

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