Pedro Nel Serrano, un hombre de aproximadamente 50 años, fue identificado como la persona que apareció muerta este lunes 21 de septiembre dentro de un canal de aguas negras en el barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy, Bogotá, informó El Tiempo. Su familia había reportado su desaparición días antes, luego de que fuera visto por última vez en el sector de Terreros, en Soacha.

Sigue a PULZO en Discover

Serrano era conductor de una plataforma digital y, de acuerdo con lo contado por su hermana, Flor Ángela Serrano, llevaba cerca de un mes trabajando con el vehículo de su hijastro. Esto ocurrió después de que el carro que utilizaba anteriormente fuera robado, según el relato entregado por la familiar.

(Vea también: Desapareció, lo buscaron por 16 horas y hallaron a Carlos Muñoz sin vida; tenía signos de violencia)

La alerta de búsqueda indicaba que Pedro Nel había sido visto por última vez alrededor de la 1 de la mañana y que se movilizaba en un Chevrolet Sail gris, de placas CRT-526, registrado en Bogotá. Sus familiares también intentaban establecer el paradero del automóvil, que, según la información conocida hasta ahora, continúa sin ser localizado.

Lee También

La familia confirmó que el cuerpo encontrado en Kennedy correspondía a Serrano y señaló que presentaba signos de violencia. De acuerdo con el relato de su hermana, el hombre habría sido encontrado golpeado y amarrado, mientras que información conocida por Citytv señala que tenía múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo y amarres en los brazos.

El paradero del vehículo y las circunstancias que rodearon la desaparición de Serrano hacen parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos por las autoridades. Su hermana aseguró que el carro tampoco ha sido encontrado y relató que, según la familia, el hombre fue dejado en el canal después de ser atacado.

(Lea también: Encontraron muerta a odontóloga que llevaba 6 días desaparecida y encontraron pista clave)

Mientras avanza la investigación, la familia permanece a la espera de que Medicina Legal entregue el cuerpo y de que sea asignado un fiscal para avanzar en el caso. Flor Ángela Serrano expresó el dolor de sus allegados por la muerte del conductor y pidió que se esclarezca qué ocurrió desde la última vez que fue visto con vida en Soacha hasta el momento en que fue encontrado en Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z