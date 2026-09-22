Por: El Espectador

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La Policía de Bogotá desarticuló una banda delincuencial especializada en el robo violento de camionetas de alta gama conocida como ‘Los Buitres’. En una amplia operación, seis integrantes de este grupo fueron capturados gracias a un intenso trabajo investigativo que, según la Policía, permitió comprender la estructura interna y el modus operandi de la organización. Las diligencias judiciales, ejecutadas tras cuatro allanamientos en los barrios Porvenir, Parques de Bogotá, en Bosa, y Muzú, en Puente Aranda, lograron impactar directamente a esta organización que tenía su accionar en localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos.

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De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, la investigación tuvo una duración de cinco meses y contempló el análisis de más de 100 horas de material audiovisual, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, entrevistas con las víctimas y consultas en bases de datos. Mediante estas acciones, los uniformados establecieron el método de operación de ‘Los Buitres’: antes de llevar a cabo los robos, realizaban exhaustivos seguimientos a las personas seleccionadas, estudiando sus rutinas, domicilios y recorridos, en muchos casos durante varios días. Ya con la información, procedían a interceptarlas usando armas de fuego; incluso, según la Policía, las víctimas eran retenidas temporalmente mientras los delincuentes huían con los vehículos.

La cadena criminal no terminaba allí. Las camionetas sustraídas eran trasladadas a parqueaderos clandestinos, bodegas o propiedades que cumplían la función de centros de acopio. En estos lugares, los sistemas de identificación de los vehículos eran alterados con el fin de comercializarlos de manera ilegal; incluso, según la investigación, algunos automotores tenían como destino grupos armados en Norte de Santander. Además, el grupo contaba con una red de apoyo que falsificaba placas y documentos, y facilitaba la receptación de los autos robados.

Uno de los hechos más graves atribuidos a esta organización ocurrió el 6 de abril de 2026 en Suba, cuando robaron una camioneta con una menor en el interior. La niña fue rescatada esa misma noche y devuelta sana y salva a su familia tras una persecución policial y la recuperación del vehículo. Durante los operativos, se incautaron computadores, celulares y munición, y se estima que la estructura obtenía ingresos superiores a $200 millones mensuales.

Entre los aprehendidos está alias ‘Homero’, presunto cabecilla, junto con alias ‘Costeño’ y alias ‘El Flaco’, quienes cumplían roles específicos en la comisión de los delitos. Todos tienen antecedentes criminales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía, imputados por concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

¿Cuál era el modus operandi de la banda ‘Los Buitres’ en los robos de camionetas en Bogotá?

Según la Policía, ‘Los Buitres’ identificaban y seguían a sus víctimas durante varios días, analizando sus hábitos y desplazamientos. Tras este seguimiento, las interceptaban armados, retenían temporalmente a las personas, y huían con las camionetas. Posteriormente, modificaban datos del vehículo y lo distribuían ilícitamente.

¿Quiénes eran los principales integrantes capturados de ‘Los Buitres’ y cuáles eran sus funciones?

Entre los capturados figuran alias ‘Homero’, considerado líder de la organización y responsable de planear y supervisar los hurtos; alias ‘Costeño’, encargado de coordinar y de intimidar a las víctimas; y alias ‘El Flaco’, quien habría participado directamente en el abordaje armado, de acuerdo con las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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