Bogotá sumó este martes una nueva obra a uno de los proyectos de infraestructura que avanza en la ciudad. El Idu informó que ya fue habilitado el nuevo paso peatonal subterráneo ubicado en la intersección de la Calle 13 con la Avenida 68, una estructura de cerca de 300 metros que hace parte del Grupo 4 de las obras para la construcción del corredor de Transmilenio por esta importante vía.

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El túnel permite conectar los dos costados de la Avenida 68 y, además, tendrá conexión directa con la futura estación de TransMilenio que se construye en este sector. Con la puesta en funcionamiento de este paso se elimina también el cruce peatonal que hasta ahora se hacía mediante semáforos sobre la Calle 13, una situación que generaba demoras para quienes necesitaban atravesar la intersección.

La obra hace parte de la transformación que se viene adelantando sobre la Avenida 68, corredor que tendrá infraestructura para el sistema de transporte masivo, además de intervenciones en el espacio público y elementos relacionados con la movilidad sostenible. El Grupo 4, según el avance reportado durante 2026, se encontraba cercano al 97 % de ejecución.

El nuevo paso también llama la atención por su diseño. En las imágenes divulgadas se observan zonas iluminadas, murales y espacios destinados al tránsito de peatones y bicicletas, mientras los primeros usuarios recorren el túnel.

¿Preocupación por la seguridad?

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de este tipo de pasos también deja una inquietud entre algunos ciudadanos: la seguridad.

En redes sociales, varios usuarios han señalado que este tipo de infraestructura necesita vigilancia y presencia permanente de las autoridades, especialmente porque un túnel peatonal puede convertirse en un punto vulnerable si no cuenta con suficiente iluminación, cámaras y control.

Esa preocupación no significa que se hayan reportado hechos de inseguridad en el nuevo paso, que acaba de ser habilitado, pero sí pone sobre la mesa uno de los principales retos que tendrá la infraestructura: conseguir que los ciudadanos no solo tengan un recorrido más directo, sino que también se sientan seguros al utilizarlo.

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Con la apertura del túnel, el proyecto de la Avenida 68 da otro paso hacia su puesta en funcionamiento. La conexión con la futura estación permitirá que esta infraestructura tenga un papel importante cuando entre en operación el nuevo corredor de Transmilenio.

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