Si usted ha pasado por la carrera Séptima con calle 100 en Bogotá, seguramente se ha preguntado qué es esa torre a medio construir que domina el horizonte del norte de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Preocupación por megaobra en Bogotá que no arranca: está desierta y nadie quiere hacerla)

Se trata de El Pedregal, América Centro Mundial de Negocios, un complejo que prometía transformar una de las esquinas más costosas de la capital y que hoy representa uno de los proyectos frustrados más grandes y costosos de Colombia.

Lee También

El plan original era ambicioso: dos torres de oficinas, una de 20 pisos y otra de 30, sobre un lote de 67.000 metros cuadrados contiguo al Cantón Norte. El centro comercial proyectado era tan descomunal que la Secretaría de Planeación de Bogotá estimó que superaría en tamaño al Andino y a Unicentro juntos. En mayo de 2014, la Alcaldía de Gustavo Petro firmó el Decreto 188 y las obras arrancaron ese mismo año.

La constructora elegida fue Aldea Proyectos, reconocida por levantar el centro comercial El Retiro y el edificio Samsung en Bogotá. La entrega prometida: finales de 2028.

Sin embargo, una cadena de decisiones administrativas y políticas fue desmontando el proyecto pieza a pieza. El primer golpe llegó con la administración de Enrique Peñalosa, que impulsó el Transmilenio por la Séptima sin coordinar con los desarrolladores de El Pedregal. La Procuraduría suspendió la licitación, Aldea Proyectos demandó al Distrito, ganó el pleito, pero la obra quedó frenada.

El segundo golpe vino con Claudia López, quien canceló el Transmilenio por la Séptima y ordenó el Corredor Verde. Ante ese giro, el ídolo financiero del proyecto retiró su respaldo económico y la construcción quedó congelada durante tres años.

El tercer golpe resultó aún más delicado: la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil, que aportó terrenos financiados con los ahorros de los militares retirados, comenzó a exigir cuentas públicamente.

En 2024, Aldea Proyectos entró en reorganización empresarial. Para ese momento, Falabella, que iba a ser el ancla comercial del proyecto, ya había abandonado el negocio. El Instituto de Desarrollo Urbano, Idun, les cobró más de 100.000 millones de pesos en obligaciones urbanísticas pendientes. La nueva fecha de entrega que se maneja hoy es 2032: 18 años después de haber arrancado.

¿Qué es la Cremil y por qué tiene interés en El Pedregal?

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, conocida como Cremil, es la entidad encargada de administrar los ahorros y prestaciones de los militares retirados de Colombia. Su participación en El Pedregal se dio mediante el aporte de terrenos, lo que convierte a los soldados y oficiales pensionados en afectados directos del estancamiento del proyecto.

(Ver también: Dan golpe a constructoras en Bogotá y Cundinamarca: les metieron freno a unas obras)

¿Qué pasará con El Pedregal si Aldea Proyectos no supera su crisis financiera?

La reorganización empresarial en la que ingresó Aldea Proyectos en 2024 es un proceso legal que busca reestructurar sus deudas para evitar la liquidación, pero no garantiza la continuidad de las obras. Si la empresa no logra estabilizarse y conseguir nuevos socios o financiación, el futuro del complejo —con un billón de pesos ya comprometido— sería aún más incierto.

* Pulzo.com se escribe con Z