La discusión sobre la presencia de militares en las calles de Bogotá ya tiene un camino definido y pasará por el Concejo Distrital. La Registraduría Nacional certificó 37.056 apoyos válidos para impulsar un cabildo abierto sobre esta propuesta.

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La cifra superó en 5.960 firmas el mínimo de 31.096 exigido para este mecanismo de participación ciudadana. La certificación quedó consignada en la Resolución 1052 del 19 de agosto de 2026, con lo que la iniciativa dejó atrás la etapa de recolección y verificación.

Los promotores entregaron inicialmente 52.965 registros ante la Registraduría. De ese total, 15.909 fueron descartados durante las revisiones técnicas, mientras que los apoyos restantes pasaron por los filtros establecidos por la autoridad electoral.

En la primera revisión quedaron 26.770 firmas válidas, una cantidad inferior al umbral requerido. Por esa razón, los promotores presentaron posteriormente 861 formularios adicionales, con 12.915 apoyos declarados, que permitieron superar finalmente la cifra necesaria.

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Hay que militarizar Bogotá para recuperar la seguridad. La Policía necesita el respaldo y las capacidades de nuestras Fuerzas Militares para recuperar el control territorial y enfrentar con contundencia a los criminales. Con más de 37 mil firmas llevaremos esta discusión al… pic.twitter.com/nvLCL2yZOj — Julián Uscátegui (@JulUscategui) August 27, 2026

Cabildo abierto sobre militarización de Bogotá llegará al Concejo

Ahora, el balón queda en la cancha del Concejo de Bogotá. La corporación deberá definir la fecha, el lugar y los temas de la sesión pública dentro del plazo previsto por la Ley 1757 de 2015.

El diario precisó que cualquier ciudadano podrá participar en el cabildo, aunque quienes quieran intervenir deberán inscribirse ante la Secretaría General del Concejo con anticipación y presentar un resumen escrito de su intervención.

Cabe mencionar que el cabildo abierto no equivale a un referendo ni a una consulta popular. Por eso, la sesión no terminará con una votación capaz de ordenar directamente el despliegue de tropas en la capital.

La legislación contempla la asistencia militar como una medida temporal y excepcional frente a situaciones graves de convivencia o emergencias que superen la capacidad de respuesta de la Policía.

La solicitud de asistencia militar corresponde al alcalde, mientras que la autorización definitiva depende del presidente de la República, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa comenzó el 13 de enero de 2026, cuando se registró el comité promotor “Apoyo por Apoyo”. Sus impulsores plantean el debate como una respuesta frente al crimen organizado y buscan discutir los límites entre las funciones de la Policía y el Ejército en la capital.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: