Por: El Espectador

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Clara Lucía Sandoval enfrenta su primer reto significativo como gerente especial para Bogotá, cargo designado recientemente por el presidente Abelardo de la Espriella. Su tarea consiste en articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional y el Distrito, y ahora recibe una solicitud directa de la bancada del Partido MIRA. Esta bancada le pide intervenir de forma decisiva en el desarrollo del proyecto del Multicampus Universitario en Suba, exigiendo asegurar una transición clara de las aulas modulares provisionales hacia la construcción de una sede definitiva y permanente. De acuerdo con la información de El Espectador, el encargo no tiene carácter administrativo ni judicial, pero sí representa el primer reto concreto que le plantea el Concejo a Sandoval: promover la gestión de recursos, contratos y un cronograma verificable para la obra.

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El Multicampus de Suba nació como una alternativa de educación superior pública, prevista inicialmente para jóvenes de Suba y otras localidades del noroccidente de Bogotá. La operación se materializa por ahora en aulas modulares, con la participación de cuatro instituciones: la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Según El Espectador, la Alcaldía entregó en comodato dos predios al proyecto, sumando 18.323 metros cuadrados, y el Ministerio de Educación asumió el compromiso de la infraestructura temporal y la construcción de la sede definitiva.

Sin embargo, concejales como Fabián Puentes y Samir Bedoya han alertado de que el Multicampus corre el riesgo de permanecer indefinidamente en instalaciones modulares. Las inquietudes se concentran en la falta de contratista, supervisión (interventoría) y en la ausencia de un calendario público. Además, los cupos actuales —920 estudiantes y ocho programas— contrastan con la meta de largo plazo, que aspira llegar a 15.000 estudiantes, aunque este crecimiento aún no cuenta con financiación ni plazos definidos.

El ambiente se complica con la exigencia del Distrito de contar con avances claros antes de entregar un tercer predio, incluyendo estudios, licencias y el contrato de ejecución. La Alcaldía ha fijado enero de 2027 como límite para la presentación de estos avances, mientras la bancada del MIRA solicita una hoja de ruta pública que detalle costos, responsables y tiempos de ejecución. Una dificultad adicional es la necesidad de asegurar servicios públicos adecuados que garanticen la operatividad de la sede.

Sandoval, con experiencia en el Concejo y en la coordinación del Plan Distrital de Desarrollo, debe demostrar su capacidad para convocar a las entidades, fijar compromisos y promover transparencia. Aunque la gerencia especial no puede adjudicar contratos ni reemplazar roles del Ministerio de Educación, sí se espera que marque la diferencia al facilitar acuerdos, seguimiento y visibilidad sobre el futuro del Multicampus en Suba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal desafío del Multicampus Suba en Bogotá según el Concejo?

El principal desafío es concretar la transición de las aulas modulares provisionales a una sede permanente, lo que depende de la gestión de recursos, definición de responsabilidades y establecimiento de fechas claras para el inicio y ejecución de la obra, según advierten miembros del Concejo como Fabián Puentes y Samir Bedoya. La falta de un contratista, el retraso en licencias y la ausencia de un cronograma son los obstáculos más delicados que se deben superar.

¿Qué funciones tiene la Gerencia Especial para Bogotá designada por el presidente?

La Gerencia Especial para Bogotá fue creada como un enlace entre la Casa de Nariño y la Alcaldía de Bogotá para coordinar proyectos prioritarios relacionados con seguridad, movilidad, transporte e infraestructura. Aunque no tiene funciones directas para adjudicar contratos o ejecutar obras, su responsabilidad clave es convocar a las entidades responsables, fomentar el cumplimiento de compromisos y garantizar la transparencia y el seguimiento en grandes iniciativas como el Multicampus Suba.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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