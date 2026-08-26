Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar sus 488 años de historia con diversas actividades especiales. Entre ellas, destaca la nueva edición de la Ciclovía Nocturna del jueves 27 de agosto de 2026, que pone en el centro de la experiencia a las mujeres, invitándolas a apropiarse del espacio público de la ciudad entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., de acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia impulsan la estrategia “Del Piropo al Acoso”, cuyo propósito es prevenir el acoso callejero y fomentar el respeto en las actividades recreativas y deportivas. Según el director del IDRD, Daniel García Cañón, el compromiso desde la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es claro: las mujeres deben vivir y disfrutar Bogotá con seguridad. Por ello, durante la Ciclovía Nocturna, la atención estará puesta en la participación femenina y en promover acciones de sensibilización contra la violencia y el acoso, enfatizando la importancia de que las mujeres puedan sentirse libres y protegidas mientras usan el espacio público.

En la jornada nocturna se desarrollarán espacios de reflexión sobre el impacto del acoso callejero. Estas actividades buscan evidenciar actitudes que, aunque han sido normalizadas durante años, incomodan y vulneran a niñas, adolescentes y mujeres. La estrategia pedagógica implementada por el IDRD se orienta a identificar estos comportamientos y asumir una responsabilidad colectiva en su prevención, promoviendo conversaciones y aprendizajes en torno a la igualdad y el respeto.

La presencia y protagonismo de las mujeres en la Ciclovía no solo se refleja en la participación como usuarias, sino también como parte activa en su organización. El Programa Ciclovía cuenta con 131 mujeres que desempeñan funciones en diversas áreas, incluyendo roles de liderazgo y de toma de decisiones. Además, cada domingo cerca de 540.051 mujeres participan en la Ciclovía realizando actividades como montar bicicleta, patinar o caminar, apropiándose así del espacio público. Un ejemplo del compromiso con la equidad de género es la reciente jornada de sensibilización sobre sexismo, en la que 314 integrantes de la Ciclovía tuvieron oportunidad de fortalecer relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

En 2026, el IDRD lideró la firma del Pacto por la Prevención de las Violencias en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física, un acuerdo que reúne entidades públicas, organizaciones deportivas y otros actores para crear entornos respetuosos, seguros e incluyentes, con especial énfasis en prevenir la violencia hacia mujeres y niñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Ciclovía Nocturna de Bogotá para las mujeres?

La Ciclovía Nocturna de Bogotá, de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), incorpora actividades físicas como ciclismo, patinaje, caminata y ejercicio libre. Para esta edición especial, mujeres serán protagonistas y participarán en jornadas de reflexión y estrategias pedagógicas diseñadas para identificar y prevenir el acoso callejero, así como fortalecer el respeto y la igualdad en el espacio público.

¿En qué consiste la estrategia “Del Piropo al Acoso” en la Ciclovía Nocturna?

Según el IDRD y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la estrategia “Del Piropo al Acoso” es un conjunto de acciones pedagógicas que busca prevenir el acoso callejero y promover el respeto durante la Ciclovía Nocturna. A través de herramientas educativas, la iniciativa enseña a reconocer y cuestionar comportamientos normalizados que afectan a mujeres y niñas, invitando a la ciudadanía a asumir una responsabilidad colectiva en su erradicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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