Por: Portal Bogotá

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Este jueves 27 de agosto de 2026, varios barrios de Bogotá y municipios cercanos como Soacha y Chía, en el departamento de Cundinamarca, experimentarán cortes programados en el suministro de energía. Según información oficial de Enel Colombia, estas interrupciones responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas, por lo que recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los horarios y sectores afectados para evitar inconvenientes en sus actividades habituales.

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En Bogotá, los cortes de luz se han anunciado en diferentes localidades durante franjas horarias variables, iniciando hacia las 7:30 u 8:00 de la mañana y extendiéndose hasta las 5:30 de la tarde en algunos casos. La localidad de Bosa, por ejemplo, tendrá varias zonas sin servicio eléctrico en horarios que van desde cuatro hasta ocho horas, abarcando barrios como Andalucía II, Escocia y San Antonio. Chapinero, específicamente en el barrio Chico Norte, verá suspendido el suministro casi toda la jornada laboral. Otras localidades afectadas serán Ciudad Bolívar (barrio El Ensueño), Kennedy (Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Techo II, El Rubí y Pío XII), Puente Aranda (Comuneros, La Trinidad y San Rafael Industrial), Rafael Uribe Uribe (barrio Marruecos), Suba (Niza Sur y San Cayetano) y Usaquén (Santa Bibiana).

Asimismo, los municipios cercanos a la capital también estarán bajo esta medida. Soacha Rural tendrá cortes prolongados en sectores como Chacua, La Arenera, Quiba Baja y Fusunga. En Chía, los sectores de Altos de Yerbabuena, San José Yerbabuena, Rincón de Yerbabuena, Lagos de Yerbabuena y la vereda Yerbabuena estarán sin energía eléctrica durante prácticamente todo el día, desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Para mitigar el impacto de estos cortes programados, Enel Colombia brinda varias recomendaciones. Entre ellas, desconectar los electrodomésticos durante la intervención para evitar daños ocasionados por intermitencias, planear las actividades cotidianas considerando los horarios de las suspensiones, mantener la nevera cerrada para conservar los alimentos en buen estado y autorizar el ingreso del personal técnico cuando sea necesario, validando siempre su identidad a través del número oficial proporcionado por la compañía.

De acuerdo con Enel Colombia, adoptar estas medidas puede facilitar el trabajo de mantenimiento y reducir riesgos tanto para las personas como para sus bienes.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz el 27 de agosto de 2026?

Los cortes de luz en Bogotá este jueves 27 de agosto impactarán barrios en localidades como Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba y Usaquén. Cada zona tiene horarios diferenciados y la lista exacta incluye Andalucía II, Escocia, San Antonio, Chico Norte, El Ensueño, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Techo II, El Rubí, Pío XII, Comuneros, La Trinidad, San Rafael Industrial, Marruecos, Niza Sur, San Cayetano y Santa Bibiana.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios durante cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos para prevenir posibles daños por intermitencias, organizar las actividades teniendo en cuenta los horarios del corte, evitar abrir la nevera para conservar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico debidamente acreditado, validando su identidad mediante el número oficial de Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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