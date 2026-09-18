La búsqueda de Cristina María Patiño Sandoval, una odontóloga de 47 años que había sido reportada como desaparecida en Popayán, Cauca, terminó con el hallazgo de su cuerpo en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II.

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La profesional era buscada desde el domingo 13 de septiembre, cuando salió de su vivienda ubicada en el norte de la capital caucana y sus familiares perdieron contacto con ella.

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Durante aproximadamente seis días, organismos de seguridad y emergencia adelantaron diferentes operativos para establecer su paradero, hasta que finalmente fue localizada sin vida.

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Tras conocerse la desaparición, familiares y personas cercanas entregaron información a las autoridades para intentar reconstruir los últimos movimientos de Patiño Sandoval. Según información publicada por El País, en las labores participaron funcionarios del CTI de la Fiscalía, unidades del Gaula Militar, integrantes de la Sijín de la Policía y el grupo K9 del Cuerpo de Bomberos.

Los equipos realizaron recorridos y labores de rastreo en diferentes puntos del departamento del Cauca, tomando como referencia los datos suministrados por los familiares y allegados de la odontóloga. Finalmente, las autoridades lograron ubicarla en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II.

Una vez localizado el cuerpo, personal especializado realizó la inspección del lugar y el respectivo levantamiento. Además, los investigadores comenzaron a recopilar elementos que permitan establecer qué ocurrió.

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es una camioneta que había sido reportada como hurtada y que fue localizada en la vereda La Playa, zona rural de Popayán.

El vehículo pudo ser ubicado mediante su señal de GPS. Según la información reportada por El País, el rastreo condujo a los uniformados hasta el sector del estadero La Torre.

En ese punto, un hombre de 37 años, oriundo de Ipiales, Nariño, habría intentado escapar hacia una zona boscosa. Sin embargo, fue interceptado por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de receptación, de acuerdo con la información entregada por la Policía y citada por el medio mencionado.

“El vehículo habría sido ubicado gracias a la señal de geolocalización”, informó la Policía, según El País.

El automotor permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Uno de los interrogantes que deberán resolver los investigadores es qué relación tendría la camioneta con la desaparición y posterior muerte de la odontóloga.

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Según la información conocida durante el seguimiento del caso, se trataría del vehículo que utilizó Cristina María Patiño cuando desapareció. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si existe una relación directa entre el hombre capturado por receptación, el vehículo y la muerte de la profesional.

La investigación deberá determinar también cuáles fueron los últimos movimientos de Patiño Sandoval y cómo terminó en inmediaciones de la hidroeléctrica.

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