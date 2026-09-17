Por: Caracol TV

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Las autoridades capturaron en Bogotá al presunto responsable de la muerte de una niña de 8 años, cuyo cuerpo fue encontrado el martes 15 de septiembre en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital colombiana. La menor de edad había sido reportada como desaparecida un día antes, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Según la denuncia, el sujeto que se la llevó era la pareja sentimental de la hermana mayor de la pequeña asesinada.

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La niña cursaba grado cuarto y pronto iba a volver a Venezuela para retomar su periodo escolar. Su familia está haciendo una colecta para poder llevar su cuerpo hasta Zulia, en Venezuela, mientras que Medicina Legal avanza en su informe sobre las causas de la muerte de la pequeña. “Vamos a vivir con esos recuerdos de ella porque era una criatura, un angelito que no merecía que una persona le haya quitado la vida de la forma en la que lo hizo. Yo hago un llamado a toda la población de acá de Bogotá que nos pongamos la mano en el corazón. Cuando hay un caso de estos, activarlo, ayudar a buscar. Hoy nos tocó a nosotros y mañana puede ser otra familia”, dijo un tío de la víctima.

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La tragedia se desencadenó tras una discusión

Todo empezó el pasado lunes 14 de septiembre. La niña de 8 años se encontraba de vacaciones en casa de su hermana, en Mosquera. Allí se presentó una fuerte discusión entre la joven y su novio. “Ella tuvo discusiones con su pareja por celos. Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento. Ellas bajaron a pedir ayuda. Eso fue el lunes en la mañana. En horas del día ella se dirige al CAI que está en el Río en donde no le prestan atención, donde no le dan una solución inmediata, mientras que ella pone esa queja que fue una violencia intrafamiliar. En vez de actuar, se quedan y no le ponen atención. No activaron la ruta de búsqueda al instante porque es una menor, sino que esperaron a que se cumplieran 24 horas”, aseguró el tío de las hermanas.

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El señalado asesino, un venezolano de 29 años identificado como José Rojas Larez, se llevó a la niña en una motocicleta tras la pelea. Cámaras de seguridad muestran cuando “salen del sector de Porvenir Río, que está ubicado en la zona oriental de nuestra ciudad. De manera posterior ingresan a la ciudad de Bogotá por el corredor de la calle 13, por la zona occidental de Bogotá, ingresan a la localidad de Fontibón, a un barrio conocido como Casandra. Allí ingresan a un punto en donde no hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras. La motocicleta tarda alrededor de 3 minutos y de manera posterior ya la motocicleta sale sin la menor y a los 7 minutos nuevamente ingresa al sector de Porvenir Río sin la menor. Eso nos genera a nosotros una alerta hacia la 1 de la tarde por una desaparición de una menor, alerta que genera una familiar de la misma. Arrancan todos nuestros mecanismos de búsqueda activados. De manera posterior lo que ocurre es que iniciamos la búsqueda y hacia las 2 de la mañana hay la información y el reconocimiento por una familiar a la menor”, detalló el alcalde de Mosquera, Nelson Parra.

“En este momento está el proceso de reconstrucción entre lo que significa que el cuerpo haya llegado a Ciudad Bolívar desde la localidad de Fontibón”, donde fue vista por última vez la niña junto a su presunto asesino, por lo que se intenta establecer si hay otra persona vinculada con el crimen de la menor de edad.

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El alcalde Parra aseguró que “desde el momento en que tuvimos conocimiento de la información hemos activado todos los mecanismos de búsqueda, incluso tan así que activamos todo, y en un primer momento, en el proceso de reconstrucción que hicimos desde la administración municipal, pensábamos que había existido era un lanzamiento de la menor al río Bogotá por el tiempo que duraba la motocicleta dentro del barrio del sector de Casandra, que también colinda con el río Bogotá. Y cuando estuvimos hasta las 3 de la mañana, cuando llega una información de que hay una menor que aparece en Ciudad Bolívar, es cuando buscamos la estrategia que nos permita poder ir a hacer el reconocimiento a Medicina Legal y allí ya la familiar la reconoce y ayer nuevamente hace el procedimiento. Hoy en lo que hemos estado es acompañando a la familia justamente porque le han informado es que tardan 20 días en finalizar el proceso de identificación de la menor en Medicina Legal y la familia ha estado haciendo ese llamado urgente relacionado con que le entreguen a la menor de manera rápida. Ya fue reconocida por la mamá y por la hermana”.

El detenido deberá enfrentar cargos por homicidio agravado, acceso carnal abusivo a menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

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