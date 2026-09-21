Esteban Ramírez Parra, de 38 años, murió después de recibir un disparo durante un robo ocurrido en la noche del viernes 18 de septiembre en el barrio Belén Rosales, occidente de Medellín. El hombre se movilizaba en un vehículo junto a su hermana cuando fueron abordados por dos delincuentes que escaparon con una cadena y dos celulares.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:22 de la noche, en inmediaciones de la calle 30 con carrera 70, en la comuna 16 de Medellín. Esteban y su hermana acababan de salir de un establecimiento de comidas rápidas y se dirigían hacia su destino cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

De acuerdo con el relato entregado por la hermana de la víctima, ambos se encontraban en el vehículo cuando se detuvieron ante un semáforo. Después de avanzar algunos metros, una motocicleta se atravesó delante del carro y uno de los hombres se acercó hasta la ventana.

Luego, el asaltante habría dirigido la amenaza contra Esteban y le exigió que entregara sus pertenencias. Según contó su hermana, el hombre levantó los brazos, aparentemente sin entender lo que estaba sucediendo.

“El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada. En ese momento le dispararon”, agregó la mujer.

Los delincuentes huyeron del lugar en la motocicleta con la cadena y los dos teléfonos celulares. Esteban quedó inconsciente en el asiento del copiloto, por lo que su hermana tomó el volante y lo trasladó inicialmente hasta la Clínica Medellín Occidente.

Debido a la gravedad de la herida, el hombre permanecía en estado crítico. Fue sometido a una intervención quirúrgica durante la mañana del sábado, pero después de las 6:00 de la tarde falleció por la lesión que había sufrido.

Esteban trabajaba como jefe de ventas de Coca-Cola y residía laboralmente en Armenia, Quindío. Había llegado a Medellín pocos días antes para visitar a sus familiares. Precisamente esa noche había salido a comer con ellos antes de regresar a casa.

Tras el homicidio, la Sijín asumió las investigaciones para identificar a los responsables. Las autoridades cuentan con registros de cámaras de seguridad del sector que permitirían reconstruir el recorrido de los delincuentes y establecer hacia dónde huyeron después del ataque.

Hasta el momento no se habían reportado capturas por este caso.

La muerte de Esteban se suma a los homicidios registrados en Medellín durante 2026. Según las cifras citadas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), la ciudad contabilizaba 193 asesinatos en lo corrido del año, de los cuales 15 estarían relacionados con casos de hurto. En la comuna 16, Belén, se habían registrado 12 homicidios.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)