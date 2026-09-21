Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Más de 500.000 visualizaciones y miles de comentarios convirtieron el testimonio de Cristian Camilo Agudelo en uno de los contenidos más comentados de Más Allá del Silencio. Desde la cárcel de Jamundí, el joven, de apenas 24 años, habló sobre presuntos crímenes, torturas y episodios violentos que generaron conmoción entre quienes escucharon sus declaraciones.

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Sin embargo, detrás de esas palabras apareció una nueva versión que cambia por completo la perspectiva del caso.

Adriana María Torres, madre de Cristian, decidió romper el silencio y revelar un aspecto desconocido de la historia de su hijo: según su testimonio, él fue diagnosticado con esquizofrenia severa desde los cinco años. Para ella, esta condición resulta fundamental para comprender algunas de las afirmaciones realizadas por el joven y plantea interrogantes sobre qué parte de sus relatos corresponde a hechos reales y cuál podría estar relacionada con alucinaciones o percepciones alteradas.

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La revelación abrió un debate sobre la necesidad de analizar con rigurosidad las declaraciones de una persona con una condición psiquiátrica diagnosticada, especialmente cuando estas involucran acusaciones de delitos graves.

El caso también fue analizado desde la perspectiva de la criminología forense por el doctor Belisario Valbuena, quien aporta elementos para comprender el comportamiento de Cristian, sus declaraciones y las posibles diferencias entre una confesión, una percepción distorsionada y hechos que puedan ser comprobados mediante evidencia.

Pero esta historia también tiene una víctima y una familia que todavía intenta entender lo ocurrido.

Fabián Plaza, hijo de Miguel Marino Plaza Castañeda, entregó su doloroso testimonio sobre la muerte de su padre, un hombre que fue taxista y militar pensionado. Miguel Marino perdió la vida el 22 de septiembre de 2023, en circunstancias que involucran a Cristian Camilo Agudelo.

Para Fabián, el impacto de aquella pérdida no puede quedar reducido a una discusión sobre declaraciones o diagnósticos. Detrás del caso existe una familia que perdió a un ser querido y que busca respuestas sobre lo ocurrido.

La historia de Cristian Camilo Agudelo plantea así una pregunta compleja: ¿qué hay detrás de sus escalofriantes relatos y cuánto de lo que cuenta puede ser sustentado por la realidad?

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En Más Allá del Silencio, Rafael Poveda aborda esta historia desde diferentes voces: la de un joven privado de la libertad, la de su madre, la mirada especializada del criminólogo forense y el testimonio de una familia marcada por la tragedia.

Un relato que, después de hacerse viral, adquiere una nueva dimensión y demuestra que, detrás de un caso criminal, pueden existir verdades mucho más complejas de lo que inicialmente parecen.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)