Mientras que Abelardo de la Espriella anda atento por un tema personal, Gustavo Petro sorprendió a propios y extraños con un anuncio desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter.

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El expresidente indicó en sus redes sociales que hará un viaje a Francia para recibir un premio de turismo.

“Hoy reuniones fundamentales en el Pacto Histórico. Mañana partimos a Cannes a recibir el premio mundial por el mejor audiovisual de un país para turismo. Sobrepasamos a Suecia y Suiza y quedamos en el primer lugar con la campaña ‘Colombia, el país de la belleza’, la frase es creación mía. Me acompaña la exministra de Industria y Turismo, Daniela Morales. Logramos traer 25 millones de turistas que dejaron USD 37.000 millones, más que el carbón y el café, en camino a la descarbonización de la economía y el reemplazo de hidrocarburos en nuestra estructura económica”, escribió.

Lo cierto es que revista Semana puso las cartas sobre la mesa al aclarar que en primer lugar, el nombre de la exministra no es Daniela, sino Diana. A pesar de eso, hay otro detalle que no pasa desapercibido.

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De hecho, el medio remarcó que el galardón principal recaerá, como lo mostró el mismo exmandatario en la foto de la invitación, en Tornus Agency, que a su vez tuvo como cliente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Hoy reuniones fundamentales en el Pacto Histórico. Mañana partimos a Cannes a recibir el premio mundial por el mejor audiovisual de un país para turismo. Sobrepasamos a Suecia y Suiza y quedamos en el primer lugar con la campaña “Colombia el país de la belleza”, la frase es… pic.twitter.com/t9z2nDWJo4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2026

Se trata de los premios Cannes Corporate Media & TV Awards, que se desarrollarán los días 23 y 24 de septiembre de 2026 en la ciudad de Cannes, en Francia.

“Los Cannes Corporate Media & TV Awards reunirán una vez más a los mejores cineastas, productores, profesionales de la comunicación y líderes de la industria de todo el mundo durante dos días de narrativas audaces, producciones excepcionales y una visión creativa que impulsa el futuro de los medios corporativos. Aquí se reconoce la excelencia. Donde las ideas se unen a la ambición. Y donde la industria se congrega para celebrar la excelencia en la comunicación audiovisual”, señaló la organización del evento en este año.

“Los premios Cannes Corporate Media & TV Awards buscan reunir a un jurado internacional y diverso de especialistas en cine y medios corporativos, cineastas, expertos en técnicas cinematográficas, creativos y profesionales del marketing y la comunicación”, agregó la institución en su convocatoria.

¿Quiénes son los dueños de Tornus Agency?

Tornus Agency fue fundada por los hermanos Dago y David Ospina, quienes, por cuenta del ‘branded content’ o contenido de marca, desarrollaron una forma única de mostrar los destinos, a tal punto que son ellos los reales protagonistas detrás del galardón.

Dago Ospina, abogado, y su hermano David Ospina, administrador de empresas, le contaron a la revista Forbes (replicados por Semana) que un día decidieron comprar una cámara fotográfica, basándose en las reseñas que encontraron en internet, y desde ahí empezaron a captar los destinos a su manera.

Vieron ángulos que nadie vio, diversos modos de mostrar los destinos y recorrieron Asia captando y mostrando paisajes de una manera increíble, con gran acogida del público.

“En la era digital, las personas ya no quieren ser bombardeadas con anuncios. Quieren sentirse parte de una historia, de una experiencia. Y ahí es donde Tornus se diferencia”, le dijo Dago al referido medio, agregando que estudió una maestría en Bombay (India), al tiempo que subía en Instagram sus videos, viendo un éxito absoluto.

De acuerdo con su relato, hubo un antes y un después de su éxito cuando hicieron un trabajo sobre Cuba.

‘Surfear a lo Cubano x Corona | Documental Cultural’ marcó un antes y un después y los consolidó como agencia, al punto que hoy son contratados por muchos gobiernos, muchas marcas, para promocionar destinos alrededor del mundo.

“Este documental fue un gran reto, no solo por el contexto político y social en el que se enmarca, sino porque la visión creativa era completamente inmersiva, lo que hizo que el proyecto se destacara”, le dijo Diego Ospina a Forbes.

De ahí en adelante, explicaron, llegó el éxito en masa. Marcas poderosas los han contratado, eventos de renombre los han empleado.

“Esa diferenciación nos obliga a seguir profundizando en estrategias y experiencias novedosas. En afianzar nuestra posición de micro nicho porque cada vez más las marcas están migrando hacia este tipo de contenido. Nos lleva a aplicar mucha inteligencia de mercado para estar en el Top of Mind de las empresas y las personas. Que Tornus sea sinónimo de una forma auténtica de comunicar, donde todo esté asociado a experiencias, esa es nuestra apuesta estratégica”, dijo Dago a la revista.

Ellos fueron los realizadores de los videos de ‘Colombia, el país de la belleza’, anunciados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y ProColombia el 8 de septiembre de 2023.

“Este mensaje se presenta a través de nueve videos, los cuales serán difundidos siguiendo un plan de comunicación estratégico a nivel internacional con la meta de impactar 13 mercados prioritarios, entre los cuales se incluye a Estados Unidos, España y México, entre otros”, señaló entonces ProColombia.

“La inversión en la promoción y la Marca País tiene un impacto positivo a largo plazo en la economía y en la proyección internacional de Colombia, y permite impulsar un desarrollo integral y sostenible del país. Se trata de una decisión estratégica que busca posicionar a Colombia como un destino atractivo y competitivo en el escenario global, lo que genera beneficios económicos y sociales a lo largo del tiempo. Además, por primera vez en la historia se unifica el mensaje de la Marca País para la promoción turística nacional e internacional, producto de un trabajo de los equipos internos de Fontur y ProColombia, logrando mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos”, agregó entonces ProColombia.

“Este proceso estratégico llevó a la conclusión de que la belleza, entendida en sus múltiples dimensiones como paisajes naturales, diversidad cultural, riqueza gastronómica y la calidez de su gente, es un elemento distintivo y atractivo de Colombia que merece ser resaltado en la nueva narrativa de Marca País”, culminó entonces ProColombia.

El reconocimiento internacional valida el trabajo creativo de la producción nacional en escenarios de alta exigencia comunicacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.