La posible llegada de Gustavo Petro al conjunto Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, comenzó a generar inquietud entre algunos residentes después de que una empresa llegara al lugar para adelantar trabajos de blindaje en uno de los apartamentos. Según la periodista Darcy Quinn, cuando los habitantes preguntaron por el motivo de la intervención, recibieron una respuesta que encendió las alarmas: allí viviría el expresidente.

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La información fue revelada por Darcy Quinn, en La FM, en medio de la controversia que provocó una carta firmada por residentes del conjunto. El documento aclara que quienes la suscribieron no cuentan con pruebas de un contrato de arrendamiento y que su postura no representa a todos los habitantes ni a la administración.

Quinn explicó que Sierras del Moral tiene 245 familias y que el consejo administrativo también habría manifestado reparos, aunque, según la periodista, sus argumentos estarían relacionados principalmente con seguridad y convivencia.

“Bueno, pues aparte de la discusión nacional, sobre si el expresidente puede vivir en cualquier lado y hasta dónde llegan los derechos de un expresidente, también está hasta dónde comienzan los derechos de los vecinos. Pues lo que le cuento es que primero pues no son todos los vecinos de Sierras del Moral, pero sí es un buen número. Ahí viven 245 familias y por lo menos el consejo administrativo es quien ha dicho que no está de acuerdo con que el expresidente Gustavo Petro vaya a vivir.”

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La periodista agregó que el conjunto ya habría afrontado situaciones similares con otros residentes de alta exposición. Mencionó el caso del expresidente Iván Duque durante el estallido social y el del empresario condenado Emilio Tapia.

Pero otro punto llamó especialmente la atención: la forma en que Petro estaría buscando el inmueble. Según Quinn, el expresidente habría dicho que no iba a alquilar un apartamento allí y que no había visto nada relacionado con esa vivienda. Sin embargo, una empresa habría llegado a blindar un apartamento y habría explicado que el inmueble sería ocupado por Petro.

“Pero lo que se sabe es que en efecto una empresa sí se acercó, una empresa llegó a blindar un un apartamento. Y cuando les preguntaron por las razones del blindaje, dijeron que es porque ahí iba a vivir el expresidente Gustavo Petro, y esto se iba a hacer a través de una compañía.”

Quinn planteó que esto podría significar que un tercero estaría adelantando la búsqueda o negociación del inmueble en nombre del exmandatario.

La controversia también incluye una carta de residentes que pidió revisar jurídicamente cualquier eventual operación, debido a la inclusión de Petro en la lista OFAC. Los propios firmantes aclararon que esto no constituye una condena penal ni una prohibición general para arrendar en Colombia.

Petro, por su parte, defendió públicamente su derecho a escoger dónde vivir y sostuvo que ningún elemento le impide hacerlo.

Por ahora, no existe confirmación pública de un contrato firmado para que Petro se convierta en residente de Sierras del Moral. La atención está puesta en establecer si la empresa que adelantó el blindaje estaba efectivamente preparando el apartamento para él y quién estaría detrás de la eventual operación.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.