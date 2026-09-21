Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el gobierno de Gustavo Petro, fue notificado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) de la suspensión de su esquema de seguridad.

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La decisión fue comunicada telefónicamente este lunes, según estableció la Unidad Investigativa de El Tiempo. Lemus tendrá un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación.

La medida contempla el retiro de la camioneta blindada que tenía asignada, dos hombres de protección y el chaleco antibalas. El exfuncionario no confirmó si apelará la decisión.

El caso cobra relevancia por los cargos que ocupó Lemus y por las reuniones que sostuvo durante el gobierno Petro con integrantes de organizaciones criminales, en el marco de la política de ‘paz total’.

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Según versiones citadas por El Tiempo, hubo encuentros con miembros del ‘Clan del Golfo’, emisarios de ‘Papá Pitufo’ y otros narcotraficantes.

Una fuente de la UNP señaló que, debido a los roles que desempeñó en el anterior gobierno y los temas de seguridad que manejó, debería realizarse un estudio de riesgo.

La administración de Abelardo De La Espriella había anunciado previamente una revisión de los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios para determinar quiénes deberían conservarlos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.