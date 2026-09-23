Un bebé de siete meses murió en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, luego de ingresar con múltiples lesiones. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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Según informó Caracol Radio, el menor llegó al centro asistencial el lunes 21 de septiembre, acompañado por su madre, una joven de 18 años. Según el reporte conocido por las autoridades, la mujer manifestó que el bebé había sufrido varias caídas dentro de la vivienda familiar, ubicada en el sector Nueva Jerusalén, en Bello.

Los profesionales que atendieron al niño encontraron lesiones en diferentes partes de su cuerpo y reportaron un cuadro médico de gravedad. Entre los hallazgos mencionados en los informes, segú nrecogió la emisora, aparecen trauma craneoencefálico severo, asfixia, insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático e hipovolémico.

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El estado del menor llevó al personal médico a poner el caso en conocimiento de las autoridades. El bebé murió el 22 de septiembre, mientras permanecía bajo atención médica en el hospital de Medellín.

La versión entregada por la madre sobre las supuestas caídas forma parte de la investigación y deberá ser contrastada con los resultados de las diligencias judiciales y forenses. Por ahora, las autoridades buscan establecer exactamente cómo se produjeron las lesiones y si existe responsabilidad de algún adulto.

¿Qué se sabe de la causa de muerte del bebé que murió en hospital de Medellín?

El reporte médico inicial señala que el bebé presentó trauma craneoencefálico severo, además de asfixia, insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático e hipovolémico. Sin embargo, estos hallazgos no equivalen todavía a una conclusión de Medicina Legal sobre cómo se produjeron las lesiones.

La inspección técnica del cuerpo quedó a cargo de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía, mientras se espera el resultado de los procedimientos forenses que permitan establecer la causa de la muerte y las circunstancias en que ocurrieron las lesiones.

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