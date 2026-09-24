Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali femenino protagonizó una noche memorable en la final de ida de la Liga Femenina, al superar 3-2 a Independiente Santa Fe en un duelo que mantuvo la tensión de inicio a fin. El equipo vallecaucano dejó ver desde los primeros minutos el poder ofensivo que lo caracteriza al irse en ventaja 3-0 antes de los 25 minutos, mostrando por qué ha sido considerado una de las nóminas más sólidas de la competición. Sin embargo, la reacción de las bogotanas recortando distancias antes del entretiempo dejó claro que la serie está lejos de definirse y puso en evidencia algunos puntos a mejorar para las ‘azucareras’, especialmente en su concentración defensiva.

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De acuerdo con el periodista deportivo Jhon Jairo Miranda, el éxito de las actuales campeonas no es fortuito. Miranda enfatizó que el proyecto deportivo que lidera Deportivo Cali femenino se fundamenta en la continuidad y la planeación. Al mencionar que este equipo podría alzarse con su cuarto título si obtiene la victoria en el partido de vuelta, el comunicador remarca cómo la apuesta institucional ha permitido construir una de las bases más fuertes en el fútbol femenino nacional. Según sus palabras, el proceso se fundamenta tanto en el trabajo estructurado como en la inversión continua en talento, resaltando además la estabilidad al mando de John Albert Ortiz como entrenador.

El propio Miranda subrayó que el peso de la institución radica en el compromiso asumido por la junta directiva, que ha hecho del fútbol femenino mucho más que una obligación reglamentaria, transformándolo en un proyecto central. Esta visión distinta ha llevado al Deportivo Cali a sobresalir y a mantenerse como referente, según el análisis que él mismo compartió para este contexto decisivo.

No obstante la ventaja, el equipo deberá mostrar máxima concentración en el cierre de la serie en Palmaseca este sábado. El periodista apuntó que, si bien la superioridad del equipo es innegable, caer en excesos de confianza podría ser contraproducente en partidos donde la presión y la expectativa crecen. El partido de vuelta, programado para las 6:00 p.m., definirá si el conjunto vallecaucano ratifica su dominio y conquista un nuevo título de liga.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Deportivo Cali femenino ha logrado consolidar un proyecto exitoso en la Liga Femenina?

Según el periodista Jhon Jairo Miranda, el éxito del Deportivo Cali femenino se atribuye a una estructura sólida y un trabajo a largo plazo impulsado desde la dirigencia. Invertir en las mejores futbolistas cada temporada, mantener un proceso continuo y tratar el fútbol femenino con la misma seriedad que el masculino, han convertido al club en uno de los equipos más exitosos del país.

¿Qué desafíos debe superar Deportivo Cali femenino en el partido de vuelta contra Santa Fe?

A pesar de la ventaja, Deportivo Cali femenino debe sostener la concentración y evitar distracciones defensivas, como las demostradas cuando Santa Fe descontó rápidamente dos goles. Mantener la disciplina táctica y no confiarse serán claves para asegurar el título en Palmaseca ante su público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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