Por: Noticiero 90 minutos

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El hábito de buscar novedades en el celular se ha vuelto parte integral de la experiencia digital para muchas personas, quienes experimentan una sensación de gratificación al interactuar con su dispositivo. Esta conducta, que en un principio puede parecer inofensiva, tiende a convertirse en una costumbre automática, especialmente cuando se repite con frecuencia en la rutina diaria. De acuerdo con Alejandra Herrera Marmolejo, neuropsicóloga citada por Noticiero 90 Minutos, este patrón surge de manera inconsciente en momentos asociados a la espera, el aburrimiento o la inactividad, situaciones en las que "la mano busca el dispositivo de forma casi sin pensarlo".

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La problemática se evidencia cuando el uso del celular comienza a interferir en actividades fundamentales como el estudio, el trabajo o la interacción social. En ese momento, la frontera entre su funcionalidad y la pérdida de autonomía personal empieza a difuminarse. Según la experta, debe ser motivo de alerta cuando la necesidad de apartarse del celular genera "malestar o inquietud", y se pierde la capacidad de poner límites conscientes a su uso.

Marmolejo insiste en que lo más importante no es la cantidad de horas de uso diario, sino la habilidad de decidir cuándo utilizar el dispositivo y cuándo dejarlo de lado. Si el impulso por consultar el celular se vuelve difícil de controlar y afecta las prioridades cotidianas, es señal de que el usuario ha perdido el control consciente sobre su comportamiento digital.

Cada vez que se revisa el celular, el cerebro recibe una sobrecarga de estímulos: videos, sonidos, imágenes y flujos de información social. Esta estimulación constante refuerza los circuitos neurológicos de gratificación, lo que incrementa la necesidad de consultar repetidamente el dispositivo. La recomendación de la doctora Marmolejo, citada por Noticiero 90 Minutos, es monitorear activamente estos impulsos automáticos, evaluar críticamente si interfieren con tareas prioritarias y reestablecer límites claros para el uso del celular. De esa manera, la tecnología mantiene su función como herramienta, sin poner en riesgo el bienestar emocional ni la autonomía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene el uso excesivo del celular en la vida diaria?

El uso excesivo del celular puede provocar interrupciones notables en actividades importantes como el trabajo, el estudio o las relaciones personales. Según Alejandra Herrera Marmolejo, cuando revisar el celular se convierte en un acto automático que altera el desarrollo de las tareas prioritarias o genera malestar al intentar desconectarse, se pierde control personal y puede verse afectado el bienestar emocional.

¿Cómo identificar si se está perdiendo el control sobre el uso del celular?

De acuerdo con la neuropsicóloga citada, es fundamental observar si existe dificultad para decidir cuándo usar el celular o si aparece un impulso incontrolable de consultarlo constantemente. El criterio principal no es el número de horas, sino la capacidad consciente de poner límites y evitar que el dispositivo interfiera con prioridades diarias y autonomía personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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