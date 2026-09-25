Elegir unos audífonos inalámbricos no siempre consiste en buscar los que tengan más funciones. Para algunas personas lo importante es la cancelación de ruido; otras prefieren unos bajos potentes para escuchar música, mientras que también hay quienes buscan un equipo que puedan usar durante varias horas sin preocuparse por la batería.
- Skullcandy Crusher 720: para quienes quieren sentir los bajos
- Sony WH-1000XM5: cuando la prioridad es aislarse del ruido
- Skullcandy Crusher 1080 ANC: bajos y cancelación de ruido en un mismo equipo
Entre tantas opciones, hay tres modelos que llaman la atención por ofrecer experiencias diferentes: los Skullcandy Crusher 720, los Sony WH-1000XM5 y los Skullcandy Crusher 1080 ANC. Aunque los tres son audífonos de diadema inalámbricos, cada uno apunta a una necesidad distinta.
Skullcandy Crusher 720: para quienes quieren sentir los bajos
Por 139.99 dólares (467.000 pesos colombianos aproximadamente), los Crusher 720 tienen una característica que los diferencia de unos audífonos convencionales: el sistema Crusher Bass, que permite controlar la intensidad de los bajos mediante una rueda ubicada en los propios audífonos.
Esto hace que sean una alternativa especialmente llamativa para quienes disfrutan géneros musicales con mucho impacto de graves o simplemente quieren una experiencia más física al escuchar música.
Sus principales características son:
- Hasta 65 horas de batería con una sola carga.
- Carga rápida: 10 minutos ofrecen hasta 4 horas de reproducción.
- THX Spatial Audio, que busca crear un sonido más amplio y envolvente.
- Rueda física para ajustar la intensidad de los bajos.
- Aplicación Skullcandy para personalizar el sonido.
- Detección de desgaste, que pausa automáticamente el contenido al quitarse los audífonos.
- Modo Stay-Aware, para dejar pasar parte del sonido exterior.
- Conexión multipunto para utilizar dos dispositivos.
Por eso, este modelo puede tener sentido para alguien que pone los bajos por encima de otras características y quiere una experiencia diferente a la de unos audífonos tradicionales.
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Sony WH-1000XM5: cuando la prioridad es aislarse del ruido
Por 298 dólares (995.900 pesos colombianos aproximadamente), los Sony WH-1000XM5 tienen un enfoque diferente. En lugar de hacer de los bajos su principal atractivo, están orientados a quienes buscan cancelación de ruido y comodidad.
El sistema utiliza dos procesadores y ocho micrófonos para adaptar la cancelación de ruido al entorno. Esto puede resultar especialmente útil para escuchar música, podcasts o trabajar en lugares donde hay conversaciones, tráfico u otros sonidos alrededor.
Entre sus características principales están:
- Cancelación de ruido activa con optimización automática según el entorno.
- Hasta 30 horas de batería.
- Carga rápida: 3 minutos proporcionan hasta 3 horas de reproducción.
- Diseño ligero con almohadillas de cuero suave.
- Conexión multipunto para cambiar entre dispositivos.
- Controles táctiles para música, llamadas y volumen.
- Función Speak-to-Chat, que pausa automáticamente el audio cuando el usuario empieza a hablar.
- Pausa y reproducción automáticas al quitarse o ponerse los audífonos.
En este caso, la propuesta está más relacionada con crear un espacio personal para escuchar contenido con menos distracciones.
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Skullcandy Crusher 1080 ANC: bajos y cancelación de ruido en un mismo equipo
Por 279 dólares (932.000 pesos colombianos aproximadamente), los Crusher 1080 ANC buscan combinar dos de las características más llamativas de los otros modelos: los bajos característicos de Skullcandy y la cancelación de ruido desarrollada con tecnologías de Bose.
El sistema Crusher permite controlar la intensidad de los graves, mientras que Bose aporta tecnologías como QuietComfort ANC y TrueSpatial Audio.
Sus puntos principales son:
- Crusher Bass para controlar la intensidad de los bajos.
- Bose QuietComfort ANC para reducir el ruido exterior.
- Bose TrueSpatial Audio, con un escenario sonoro más amplio y seguimiento de movimiento de la cabeza.
- Hasta 60 horas de batería con ANC apagada o 50 horas con ANC activada.
- Carga rápida: 10 minutos proporcionan hasta 4 horas de reproducción.
- Aplicación Skullcandy para personalizar el sonido.
- Perfil de sonido personalizado mediante una prueba auditiva.
- Modo Stay-Aware para escuchar el entorno cuando sea necesario.
- Bluetooth 5.3, LE Audio y Auracast.
Es una propuesta para quienes no quieren escoger entre unos audífonos enfocados en los bajos y otros pensados para aislar el ruido exterior.
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¿Cuál de los tres tiene más sentido comprar?
Los tres parten de una misma categoría, pero la experiencia cambia bastante.
- Skullcandy Crusher 720: está más orientado a quienes buscan bajos intensos y una experiencia diferente al escuchar música.
- Sony WH-1000XM5: apunta a quienes priorizan cancelación de ruido, comodidad y uso diario.
- Skullcandy Crusher 1080 ANC: combina bajos ajustables, cancelación de ruido y tecnologías de audio de Bose en un mismo equipo.
La elección depende menos de cuál tiene más características y más de qué se espera de unos audífonos. Para alguien que disfruta sentir los bajos, los Crusher tienen una propuesta clara; para quien trabaja, viaja o estudia y quiere reducir las distracciones, los Sony ponen el foco en la cancelación de ruido; y para quien busca reunir ambas experiencias, los Crusher 1080 ANC ofrecen una alternativa más completa.
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