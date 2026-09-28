Comprar una tableta para estudiar no siempre significa buscar la que tenga más funciones. Para un estudiante, también importa que tenga una pantalla cómoda, suficiente almacenamiento para guardar documentos, buena batería y un tamaño que no resulte incómodo para llevar todos los días.

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Dentro de las opciones de Lenovo aparecen tres modelos que tienen diferencias importantes: dos versiones de la Lenovo Idea Tab de 11 pulgadas y una Lenovo Tab One de 8,7 pulgadas.

Aunque las tres sirven para consumir contenido y hacer tareas cotidianas, sus características hacen que cada una tenga más sentido para determinado tipo de usuario.

Lenovo Idea Tab de 8 GB: más espacio para estudiar y trabajar

La primera opción es la Lenovo Idea Tab con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Es la configuración más amplia de las tres y también incluye el Lenovo Tab Pen, un accesorio que puede resultar especialmente útil para tomar apuntes, escribir o dibujar sobre la pantalla.

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Su panel de 11 pulgadas tiene resolución 2.5K y una frecuencia de actualización de 90 Hz. En términos sencillos, ofrece una pantalla grande y con desplazamientos más fluidos, algo que puede agradecerse al leer documentos, navegar o ver videos.

Entre lo más destacado que tiene:

Pantalla IPS táctil de 11 pulgadas.

Resolución 2.5K y 90 Hz.

8 GB de RAM.

256 GB de almacenamiento.

Procesador MediaTek Dimensity 6300.

Incluye Lenovo Tab Pen.

Cuatro altavoces con Dolby Atmos.

Hasta 12 horas de reproducción de YouTube, según Lenovo.

Carga de 20 W.

Su precio es de 258,90 dólares, unos 871.200 pesos colombianos aproximadamente.

Idea Tab de 4 GB: mantiene buena pantalla y baja el precio

La segunda Lenovo Idea Tab conserva varios de los elementos más llamativos de la versión anterior. También tiene pantalla IPS de 11 pulgadas, resolución 2.5K, 90 Hz y procesador MediaTek Dimensity 6300.

La diferencia principal está en la memoria y el almacenamiento: cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de espacio.

Esto significa que, para alguien que principalmente necesita la tableta para estudiar, navegar, consultar documentos, tomar apuntes y consumir contenido, puede ser una configuración más sencilla sin renunciar a la pantalla de 11 pulgadas.

Sus puntos principales son:

Pantalla IPS táctil de 11 pulgadas.

Resolución 2.5K.

Frecuencia de actualización de 90 Hz.

4 GB de RAM.

128 GB de almacenamiento.

Procesador MediaTek Dimensity 6300.

Cuatro altavoces con Dolby Atmos.

Hasta 12 horas de reproducción de YouTube, según Lenovo.

Carga de 20 W.

El precio es de 193 dólares, alrededor de 649.500 pesos colombianos.

Lenovo Tab One: la pequeña para llevar a todas partes

La tercera opción cambia bastante el enfoque. La Lenovo Tab One tiene una pantalla HD de 8,7 pulgadas y pesa menos de una libra, según la información de Lenovo.

Su principal atractivo está en la portabilidad. Es más pequeña que las Idea Tab de 11 pulgadas, por lo que puede resultar más sencilla de guardar en una mochila o bolso.

También incluye un estuche tipo folio con soporte, útil para colocarla sobre una superficie y ver contenido sin tener que sostenerla.

Sus principales características son:

Pantalla HD de 8,7 pulgadas.

4 GB de RAM.

64 GB de almacenamiento.

Procesador MediaTek Helio G85.

Frecuencia de actualización de 60 Hz.

Hasta 12,5 horas de reproducción de YouTube, según Lenovo.

Altavoces duales con Dolby Atmos.

Carga de 15 W.

Estuche tipo folio incluido.

Esta tableta tiene un precio de 217,99 dólares, unos 733.600 pesos colombianos aproximadamente.

¿Cuál tiene más sentido para cada persona?

La diferencia entre estas tres tabletas se entiende mejor cuando se piensa en el uso que se les dará.

La Idea Tab de 8 GB y 256 GB tiene la configuración más amplia y es la que más espacio ofrece para aplicaciones, documentos y otros archivos. Además, el Lenovo Tab Pen puede ser un punto importante para quienes quieran tomar apuntes directamente en pantalla.

La Idea Tab de 4 GB y 128 GB conserva una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K y 90 Hz, pero reduce la memoria y el almacenamiento. Puede ser una alternativa para quien no necesita tanto espacio y busca gastar menos.

Por su parte, la Lenovo Tab One tiene un enfoque diferente. Su pantalla de 8,7 pulgadas y su formato compacto hacen que esté más orientada a quienes valoran llevar una tableta pequeña para entretenimiento, lectura y tareas sencillas.

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